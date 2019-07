Scandal urias la Steaua: Comandantul CSA il pune la zid pe Florin Talpan

Ziare.

com

Intrebat ce parere are despre faptul ca Florin Talpan se autopropune public in functia de comandant al CSA Steaua, Mocanu a raspuns: "Traim intr-o democratie, suntem tara UE si e dreptul fiecaruia sa se exprime. Domnul Talpan se exprima public insa netinand cont de gradul pe care il are si de faptul ca activitatea dansului este constransa de lege si regulamentele militare. Apoi, nu cred ca toti cei care s-ar putea propune (n.r. - pentru functia de presedinte al CSA Steaua) ar putea indeplini si conditiile. Dansul, trecand peste faptul ca nu are pregatirea necesara, nu isi da seama ce inseamna sa conduci un club ca Steaua din punct de vedere administrativ. Avem cam 2.200 de oameni de care trebuie sa avem grija, dintre care aproape 1.700 de sportivi. Avem un buget care impune cheltuirea lui cu grija pentru ca in mare parte e buget public. Sunt convins ca o functie de presedinte, de comandant, necesita nu numai abilitati de ordin managerial, ci si cunostinte din punct de vedere militar, iar domnul Talpan nu le are nici pe unele, nici pe altele"."Am discutat de nenumarate ori, dar dansul e foarte schimbator. Cand e vorba despre persoana dansului e foarte atent cu ceea ce se intampla si... Pe 7 mai spunea public ca sunt cel mai bun comandant dintre ultimii patru ani si ca ma va sustine pana in panzele albe. Dar orice fel de actiune de-a mea care il deranjeaza cumva il conduce la astfel de actiuni (n.r. - declaratii) . Noi vom merge mai departe pe drumul ales, il vom sprijini in tot ceea ce face cu toate resursele. Dar il si intrebam ce face cu aceste resurse, pentru ca asa e corect. Iar atunci cand nu stie sa ne spuna ce a facut cu ele trebuie sa ne dea niste explicatii. Si probabil ca iesirile dansului din ultima vreme se datoreaza acestor aspecte", a adaugat Mocanu.Consilierul juridic al CSA Steaua, Florin Talpan, a castigat pentru gruparea militara mai multe procese cu FCSB, club finantat de Gigi Becali, in ultimii ani.In ultimul proces in care a reprezentat CSA Steaua, Tribunalul Bucuresti a decis ca palmaresul echipei de fotbal in perioada 1947-2003, apartine gruparii aflate in prezent in Liga a IV-a, inclusiv Cupa Campionilor Europeni din 1986.