Scandalul mocneste la Steaua: Coloneii se acuza dupa ce un civil a reprezentat clubul si a votat pentru... Rapid!

Ziare.

com

In momentul in care si-a anuntat noua formula de antrenori , cei de la Steaua au dezvaluit ca staff-ul va fi completat de fostul fotbalist Florentin Dumitru, intr-o postura de consilier.Fara sa aiba vreun contract cu Steaua, Dumitru a fost trimis sa-i reprezinte pe "ros-albastri" in sedinta in care AMFB a aprobat primirea in Liga 4 Bucuresti a echipei secunde a celor de la Rapid, fostul fotbalist votand pentru aceasta propunere.Comandantul Stelei, colonelul Mocanu, sustine ca responsabil pentru aceasta situatie este adjunctul sau, colonelul Cirlan, cel care avea fraiele clubului in acea perioada pentru el era... in concediu."Am initiat demersuri cu domnul Florentin Dumitru pentru functia de consilier sportiv al comandantului. Pana la semnarea contractului a fost imputernicit de colonelul Cirlan, care se afla la conducere in momentul respectiv, eu fiind in concediu. Florentin Dumitru a fost imputernicit sa reprezinte clubul la Adunarea AMFB, dar numai pentru discutii legate de sistemul competitional. Noi ne dusesem cu propunerea de a juca tur-retur in play-off. Ulterior, am aflat ca s-a discutat si accederea clubului secund al Rapidului in Liga 4, dar mai multe date va poate da domnul Cirlan, care se afla atunci la conducere. Dupa discutiile pe care le-a avut Florentin Dumitru, nu cu mine!, m-a sunat si mi-a spus ca nu vrea sa mai continue. Atunci s-a si incheiat discutia vizavi de contractul lui.La momentul in care a fost imputernicit pentru a reprezenta Steaua la AMFB, Florentin Dumitru era in negocieri si contractul nu era finalizat. Contractul urma sa fie semnat de mine dupa ce veneam din concediu. El a fost imputernicit legal de cel aflat la conducere in momentul respectiv. Nu pot sa va dau alte amanunte, cred ca ar trebui sa-l contactati pe dumnealui. Oricum, Florentin Dumitru n-a avut niciun fel de reprezentare pentru a discuta despre accederea sau scoaterea din liga a altor echipe", a declarat Bixi Mocanu pentru gsp.ro In replica, numarul doi de la Steaua, colonelul Cirlan, spune ca el nu l-a imputernicit pe Florentin Dumitru sa reprezinte clubul si ca nu s-a implicat deloc la sectia de fotbal. Ba chiar lanseaza acuzatii ce vizeaza infractiuni serioase, fostul fotbalist fiind suspectat de uzurpare de calitati oficiale."Florentin Dumitru n-a avut niciun mandat de la mine. Acestea sunt probleme interne pe care le vom regla la nivel intern. Pot sa va spun ca eu nu m-am intalnit niciodata cu Florentin Dumitru. Toate intalnirile pe partea de fotbal le-a facut domnul Bixi Mocanu. Se vede si in fotografii. La partea de fotbal eu n-am fost implicat niciodata. Va trebui sa cercetam cum a ajuns Florentin Dumitru sa reprezinte clubul. Din punctul meu de vedere e grav. Chiar am facut o sesizare pe aceasta tema. Nu doar ca a participat in numele clubului la o adunare, dar a dat si interviuri in presa in care a prezentat proiecte ale clubului, s-a prezentat drept consilier. El nu are niciun raport juridic cu CSA Steaua. N-a fost niciodata angajat al clubului. N-a avut niciun contract, nimic. Eu am sesizat ca Florentin Dumitru a prezentat proiecte care nici nu exista. In mod clar va fi o cercetare interna.Nu sunt jurist sa ma pronunt, dar poate fi trecuta aceasta infractiune la uzurpare de calitati oficiale. Practic, o persoana din afara clubului a reprezentat CSA Steaua fara sa aiba vreun raport. Si declinarile de responsabilitate pot fi o problema. Fapta e foarte grava! Pana la urma, un civil reprezinta o unitate militara ceea ce nu e normal", a explicat Cristian Cirlan.Fara sa fie angajat al Stelei si, aparent, fara sa aiba dreptul legal de a reprezenta echipa, Florentin Dumitru a votat in numele Stelei la o sedinta oficiala si i-a ajutat pe cei de la Rapid.