Se monteaza acoperisul la noul stadion Steaua

Iulian Miu, antrenorul secund al "ros-albastrilor", a postat un scurt clip video in care se observa lucrarile la acoperis.In momentul de fata acesta este instalat pe anumite segmente din viitoarea Tribuna Oficiala a arenei.Stadionul Steaua, al carui cost actualizat depaseste 90 de milioane de euro, trebuie sa fie finalizat in primavara anului viitor.Arena va fi utilizata ca locatie de antrenament la Euro 2020, urmand ca in toamna, dupa omologare, sa redevina stadionul celor de la Steaua.M.D.