Steaua a investit sute de mii de euro in modernizarea unui teren de antrenament!

reabilitarea tribunelor pe care au fost montate 1084 de scaune si 37 fotolii;

achizitionarea tunelului de acces;

modernizarea vestiarelor;

schimbarea gazonului.

Echipa de fotbal a celor de la Steaua a evoluat de la reinfiintare pe terenul numarul 5 al complexului Ghencea, un teren de antrenament situat in vecinatatea stadionului.Pentru a-l transforma intr-un mini-stadion, in prima faza au fost amplasate gradene modulare cu locuri in picioare pentru suporterii dornici sa vada Steaua evoluand in Liga 4 sau in Cupa Romaniei.Cum fanii au venit in numar foarte mare pentru nivelul fotbalului amator bucurestean, s-a decis modernizarea acestui teren cu o tribuna in toata regula, avand o capacitate de peste o mie de locuri pe scaune, investitia fiind finalizata recent, cu jumatate de an de intarziere.Iata si ce lucrari au fost efectuate, potrivit unui comunicat oficial al fostei campioane a Europei:Din informatiile noastre, lucrarile au costat peste 330 de mii de euro, iar planul celor de la Steaua este sa foloseasca acest teren de antrenament drept stadion si in eventualitatea promovarii in Liga 3.Oportunitatea acestei investitii este discutabila intrucat tot in acest an ar trebui finalizat noul stadion Steaua, o arena ridicata din fonduri publice ce va costa peste 94 de milioane de euro!Stadionul va fi gata pentru a fi folosit drept baza de pregatire la Euro 2020, urmand ca ultimele lucrari de cosmetizare si amenajare sa fie gata in toamna acestui an.Astfel, Steaua va putea juca in Liga 3, daca va reusi promovarea, pe unul dintre mai mari si moderne stadioane din tara, iar investitia in terenul de antrenament se va dovedi inutila din acest punct de vedere.Sigur ca exista argumentul utilizarii acestui teren pana la finalizarea constructiei stadionului, insa se pune intrebarea daca investitia aceasta enorma pentru o echipa de nivelul Ligii 4 se justifica in conditiile in care este cert faptul ca va deveni inutila intr-un an.