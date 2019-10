Steaua a invins Rapid in marele derbi din Liga 4 cu un scor greu de imaginat

Ziare.

Jocul s-a terminat cu scorul halucinant de 10-0, partida facand parte din runda cu numarul 9 din Liga a IV-a Bucuresti, acolo unde Steaua a dat piept cu Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului. Pentru stelisti au inscris, printre altii, Florin Rasdan (32, 37), Rares Enceanu (41) si Andrei Antohi (43, 45).Meciul s-a disputat pe stadionul din comuna Berceni, acolo unde de dimineata mai multe dispozitive de jandarmi au fost plasate la punctele cheie. Jandarmeria a luat masuri dupa ce galeria Rapidului a anuntat ca va fi prezenta cu circa 400 de fani. De partea cealalta, Steaua a avut prin Peluza Sud peste 1000 de suporteri Steaua are 9 victorii din primele noua meciuri din acest sezon, fiind marea favorita la promovarea in L3, cu cuplul de antrenori pe banca Oprita - Miu. Rapid FNG are 13 puncte, cu patru victorii, un egal si patru infrangeri.In timpul jocului, arbitrul a luat la un moment dat decizia sa opreasca partida, pentru ca suporterii au aruncat cu mai multe petarde pe gazon. Ultrasii celor doua formatii s-au inflamat si dupa ce portarul Rapidului a aruncat o torta inapoi in peluza. Partida a fost intrerupta atunci 7 minute.Steaua are un golaveraj uluitor in acest sezon, 67-1! Stelistii sunt lideri la egalitate de puncte cu Bucharest United.Echipa de start a lui CSA Steaua: 22. Horia IANCU - 20. Marian NEAGU, 5. Sergiu BACTAR, 89. Ovidiu MORARIU, 13. Adrian ILIE - 8. Andrei NEAGOE, 30. Liviu BAJENARU, 10. Rares ENCEANU - 7. Florin RASDAN, 31. Robert ELEK, 11. Andrei ANTOHI.In ultimele doua sezoane, Steaua a ratat promovarea in Liga III, in primul an in dauna Rapidului, apoi in dauna lui Carmen Bucuresti.