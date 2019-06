Steaua ar putea merge la barajul pentru Liga 3 la "masa verde": Gafa uriasa pe care ar fi facut-o cei de la Carmen

Ziare.

com

Pe teren, Carmen s-a impus cu 1-0 in fata Stelei si a castigat play-off-ul Ligii 4 Bucuresti, obtinand astfel si calificarea pentru barajul de promovare in al treilea esalon valoric al fotbalului romanesc. Totusi, suporterii gruparii din Ghencea au descoperit ca sunt sanse mari ca rivala din sezonul trecut sa fi incalcat regulamentul chiar in meciul decisiv, dupa cum au dezvaluit surse autorizate pentruConcret, potrivit regulamentului Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, echipele care au jucat in sezonul 2018/2019 al Ligii 4 aveau voie sa foloseasca doi jucatori extracomunitari in acelasi timp pe teren."Este permisa folosirea a doi jucatori extracomunitari in acelasi timp", se arata in regulament.In timpul partidei de pe 2 iunie, cei de la Carmen au inceput meciul avandu-i in teren pe atacantul camerunez Roussel Kana si pe fundasul nigerian Ovye Shedrack, iar in minutul 60 antrenorul l-a trimis in teren si pe Gabriel Batchabi, un alt camerunez.Acesta din urma l-a inlocuit pe Patrascu, astfel ca toti cei trei jucatori africani au evoluat in acelasi timp pentru Carmen.Team-managerul celor de la Carmen Bucuresti, Cristian Marincea, spune ca nu se pune problema unei incalcari a regulamentului pentru ca fotbalistii in cauza nu sunt considerati extracomunitari."Cei trei jucatori straini la care se face referire, un nigerian si doi camerunezi, au dreptul sa joace pentru ca sunt asimilati ca fiind fotbalisti comunitari, conform tratatelor internationale semnate de Uniunea Europeana. Am hartie in acest sens, puteti sa va interesati si la LPF , si la FRF . Steaua a fost echipa care a avut doi extracomunitari, cei doi brazilieni", a declarat Marincea pentru DigiSport Oficialul celor de la Carmen face referire la o adresa transmisa de avocatii FRF si LPF cluburilor din Liga 1 in anul 2015, dupa modificarea regulamentului, in care se specifica faptul ca jucatorii din statele africane nu sunt considerati extracomunitari, dupa cum urmeaza:"a) Tarile membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Anglia;b) Tarile din Spatiul Economic European: Islanda, Liechtenstein, Norvegiac) Elvetia, in baza acordului UE-Elvetia privind libera circulatie a persoanelord) Tari care au incheiat acorduri cu Uniunea Europeana: Algeria, Maroc, Tunisia, Rusia, Albania, Croatia, Fosta republica Iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Andorra, San Marino si 79 de tari din grupul de State Africane, Caraibiene si ale Pacificului."Din grupul de State Africane, Caraibiene si ale Pacificului fac parte atat Nigeria, cat si Camerun.Articolul in cauza se refera insa la competitiile organizate de Liga Profesionista de Fotbal, astfel ca AMFB trebuie sa clarifice situatia si sa raspunsa solicitarii transmisa de Steaua.Daca se va stabili ca cei trei jucatori ai lui Carmen sunt extracomunitari, urmeaza o contestatie ce va fi solutionata cu victorie la "masa verde" pentru Steaua, care ar castiga astfel campionatul Bucurestiului si locul la barajul cu Mostistea Ulmu, pentru promovarea in Liga 3.M.D.