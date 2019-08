Steaua are cale libera spre promovare: Principala rivala s-a retras din campionat!

Ziare.

Echipa care poarta un nume istoric pentru fotbalul romanesc a castigat sezonul trecut titlul in Liga 4 Bucuresti, insa a ratat promovarea dupa ce a pierdut duelul cu Mosistea Ulmu, campioana Calarasiului.Acum, patronul celor de la Carmen, Ovidiu Onosa, a preluat o echipa de Liga 2, este vorba despre Sportul Snagov, si isi va concentra toate eforturile acolo, renuntand la formatia din al patrulea esalon al fotbalului romanesc.Onea a declarat pentru gsp.ro ca nu renunta cu totul la proiectul Carmen, care va functiona la nivel de fotbal feminin in prima faza."Da, e adevarat, echipa din Liga 4 nu va mai participa in acest start de campionat . Eu voi merge la Sportul Snagov, dar proiectul Carmen Bucuresti nu va disparea. Carmen va exista cu echipa feminina din Liga 2. Vom vedea ce vom face si cu echipa masculina incepand cu sezonul 2020-2021. Momentan, nu pot oferi mai multe informatii", a declarat Onosa.Steaua va incepe pe 24 august al treilea sezon de Liga 4, unul in care echipa "militara" are din nou ca obiectiv promovarea in a treia divizie.In acest an competitional "ros-albastrii" se vor duela cu trei echipe care poarta numele Rapid , este vorba despre AFC Rapid, Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului si FC Rapid II.Printre ceilalti oponenti ai campioanei Europei se afla echipe ca Bucharest United, ACS Sportivii sau ACS Power Team.