Steaua are un nou antrenor

Ziare.

com

Potrivit Fanatik . Daniel Oprita va fi noul antrenor al gruparii din Liga a 4-a.Oprita ii va lua locul lui Marius Lacatus, care a demisionat dupa ce echipa a ratat, pentru a-l doilea an consecutiv, promovarea in Liga a 3-a.Daniel Oprita a fost ultima oara principal in Liga 2, la CS Mioveni, unde a stat doar in retur.Daniel Oprita are 37 de ani si le-a mai pregatit in cariera sa pe CSM Metalul Resita, Juventus Bucuresti, Scolar Resita si FC Voluntari.Ca jucator a evoluat pentru Steaua in perioada 2002-2007.