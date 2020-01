Steaua are un nou comandant

Ziare.

In varsta de 65 de ani, Hincu a ajuns la Steaua in 2018, dupa desfiintarea Clubului Sportiv Aplicativ Militar Bucegi si integrarea acestuia in clubul din bulevardul Ghencea."Colonelul Madalin-Sorin Hincu s-a nascut in anul 1965, in localitatea Bran, judetul Brasov. A absolvit, in anul 1987, Scoala militara de ofiteri activi de artilerie si rachete antiaeriene 'Leontin Salajan', de la Brasov. Si-a inceput cariera militara la Regimentul 19 Rachete Antiaeriene, ocupand succesiv, de-a lungul carierei, functii pe linia specialitatii militare Educatie fizica, de la ofiter cu pregatirea fizica si instructor-sef la ultima functie incadrata, cea de sef al Centrului de Sporturi Montane 'Bucegi'", se arata in comunicatul ros-albastrilor.In conducerea Stelei a ajuns si colonelul Cornel Milan, care a fost numit loctiitor al comandantului.Madalin Hincu ii urmeaza in functie lui Cristian Cirlan, cel care a decedat la inceputul acestui an din cauza unei boli grave.Numirea in functie este totusi una controversata pentru ca, anul trecut, Ministerul Apararii anunta ca va scoate postul de comandant al Stelei la concurs.M.D.