Steaua Bucuresti a castigat Cupa Romaniei la rugby

CSA Steaua si-a adjudecat trofeul dupa o lovitura de pedeapsa transformata de Florin Vlaicu, in ultimul minut de joc.Pentru ros-albastri Grigoras Diaconescu a reusit un eseu, iar Florin Vlaicu a inscris din cinci lovituri de penalitate si o transformare, in timp ce Randall Morrison a marcat un eseu pentru Saracens, iar Luke Samoa l-a transformat, adaugand patru lovituri de pedeapsa.Steaua Bucuresti si Timisoara Saracens s-au mai intalnit in finala Cupei Romaniei, in 4 octombrie 2015, la Iasi, Saracens castigand cu 17-14, dupa prelungiri.De remarcat ca arbitrul Cristian Serban a condus acea finala, ca si pe cea de sambata de la Brasov.Timisoara Saracens ramane cu patru trofee ale Cupei Romaniei in palmares (2011, 2014, 2015, 2016), iar CSA Steaua a ajuns la 15, precedentul fiind obtinut in 2013.