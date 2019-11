Steaua Bucuresti, victorie zdrobitoare in Liga IV, cu 11 goluri marcate

Ziare.

In ultima etapa din Liga a IV-a, Steaua a facut scor cu cei de la Victoria Bucuresti, scor 11-0! Stelistii au un golaveraj cu adevarat impresionant dupa 14 etape: 145-1!In plus, ei au maximum de puncte, 42, doua peste cei de la Bucharest United si 7 peste rivalii de la Rapid Bucuresti 2.Golurile "militarilor" au fost marcate de Niculae, dubla in minutele 19 si 71, Enceanu o tripla in minutele 24, 26 si 31, Antohi, Robu, Bactar, Barbulescu, Neagoe si Nitu.Steaua a ratat in primii doi ani promovarea in Liga III, in primul an dupa o lupta cu Rapidul, iar anul trecut dupa un duel cu cei de la Carmen, echipa intre timp desfiintata.Pe banca ros-albastrilor este cuplul de fosti jucatori in Ghencea chiar, Daniel Oprita - Iulian Miu.