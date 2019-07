Steaua, in razboi cu ProTV: Postul va fi reclamat la CNA

Ziare.

Motivul disputei il reprezinta echipa lui Gigi Becali FCSB , ale carei partide din cupele europene se vad la ProTV.Joi seara, in timpul duelului dintre FCSB si armenii de la Alashkert, grafica arata ca vicecampioana se numeste, de fapt, Steaua, nume pe care formatia lui Becali nu mai are voie sa il foloseasca.Cei de la Steaua spun ca ProTV nu este la prima abatere si ca au mai fost sanctionati de CNA din acelasi motiv."Urmare a incalcarii dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea 504/2002 de catre postul PRO TV atat cu ocazia transmiterii meciului de fotbal din data de 25.07.2019 disputat intre formatiile ALASHKERT si FCSB, cat si in stirile sportive din ziua de 26.07.2019 prin folosirea in grafica meciului, indicat anterior, denumireasicu referire la formatia FCSB, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti a inaintat astazi o sesizare catre Consiliului National al Audiovizualului prin care solicita dispunerea masurilor necesare, conform legislatiei in vigoare pentru nerespectarea deciziei nr. 3425/03.12.2014 pronuntata in dosarul nr. 42805/3/2011.De asemenea, am reiterat faptul ca aceasta situatie se perpetueaza cu toate ca, inca din anul 2017 CNA a transmis radiodifuzorilor o adresa de atentionare prin care le-a reamintit obligatia de a asigura informarea corecta a publicului, conform prevederilor legislatiei audiovizualului in vigoare si a deciziilor ICCJ nr. 3425/2014 si a CAB 989A/2016. Postul de televiziune PRO TV nu este la prima abatere de acest gen iar ultima somatie publica in acest sens primita de postul PRO TV a fost in luna ianuarie 2019, conform raspunsului C.N.A. nr. 3891RF/15.01.2019.Pe aceasta cale dorim sa asiguram opinia publica, suporterii stelisti ca Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti face toate demersurile necesare pentru protejarea marcilorsisi pentru a asigura o informare corecta a publicului", se arata intr-un comunicat al Stelei.Steaua si FCSB se razboiesc de ani buni in instante dupa ce echipa patronata de Gigi Becali a furat identitatea campioanei Europei din 1986.La partida de joi, ProTV a preluat semnalul televiziunii armene ce a produs meciul, grafica apartinandu-le de asemenea armenilor.M.D.