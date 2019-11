Steaua isi invinge rivala la promovare in Liga III si termina turul de campionat fara infrangere

Ziare.

Steaua a invins-o clar pe United Bucuresti, locul 2 din Liga 4, scor 4-1, iar gruparea militara a ajuns deja la 119 goluri marcate la finalul turului de campionat.Antohi a marcat o dubla in minutele 11 si 57, Neagoe a punctat in minutul 24, iar Elek a marcat al patrulea gol in minutul 42.La capatul partidei, unul dintre cei doi antrenori de pe banca Stelei, Iulian Miu a vorbit la televiziunea TelekomSport despre acest succes:"Usor, usor ne apropiem de Liga a 3-a, am vazut si niste meciuri din Liga a 3-a, cred ca vom face fata si chiar putem sa promovam cu echipa asta. E aceasta presiune a rezultatelor, doi ani de zile s-a ratat obiectivul si suntem constienti ca anul asta nu putem sa mai riscam nimic. De asta sunt aceste ambitii intre noi si adversarul principal cu care am jucat astazi, Bucharest United. Cred ca am dovedit ca suntem mai buni si meritam sa fim in continuare pe primul loc si sa mergem la baraj.Ar fi de neiertat ca la anul sa fim iar in Liga a 4-a, nici nu vreau sa ma gandesc, eu am mai spus-o si o spun in continuare, daca cumva se rateaza promovarea voi pleca din tara. Cred ca sansele sunt foarte mari sa fim in Liga a 3-a. Si la ce am vazut eu ca se joaca in Liga a 3-a, sa ajungem in Liga a 2-a", a fost declaratia colegului lui Daniel Oprita de pa banca ros-albastrilor.Doua sezoane la rand a ratat Steaua promovarea in L3, dupa lupte pierdute cu Rapid si Carmen, ultima fiind si desfiintata intre timp.D.A.