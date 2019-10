Steaua risca excluderea din campionat

Ziare.

com

In caz de o noua abatere, meciurile de acasa al echipei vor fi mutate la o distanta de 60 km de Bucuresti, si, daca incidentele se repeta, exista chiar riscul excluderii din campionat"Pentru nerespectarea obligatiilor de organizare a jocurilor (neasigurarea masurilor de ordine, aruncarea cu materiale pirotehnice pe suprafata terenului) in partida cu Rapid FNG, Steaua a fost sanctionata cu 2000 lei si programarea fara spectatori a doua meciuri.Astfel, dupa ce meciul din Cupa Romaniei, faza municipala, s-a disputat cu portile inchise, meciul din etapa 11, cu ACS Power Team, din 26 octombrie, se va juca, de asemenea, fara spectatori.Conform regulamentului amfb, la urmatoarea abatere, meciurile vor fi mutate la o distanta de 60 km de Bucuresti, si, daca incidentele se repeta, exista riscul excluderii din campionat.Rapid FNG a fost sanctionata cu 500 lei si un meci fara spectatori", se arata intr-o postare a Asociatiei Stelistilor 1947.CSA Steaua joaca in Liga a 4-a, faza pe Bucuresti.