Steaua se muta temporar din Ghencea: Pe ce stadion va juca si care este motivul plecarii

Potrivit unui anunt al unei asociatii de suporteri, AS47, "militarii" vor evolua in meciul cu Balotesti, din turul 3 al Cupei Romaniei, si in doua partide din campionatul Ligii 4 in Colentina, pe arena Juventus.Asta pentru ca in Ghencea se lucreaza la modernizarea stadionului improvizat pe terenul numarul 5 de la reinfiintarea sectiei de fotbal.Steaua investeste 1,5 milioane de lei in amenajarea unei tribune acoperite la terenul pe care il foloseste temporar ca stadion, iar pe perioada lucrarilor echipa trebuie sa joace pe alta arena.Din sezonul urmator stelistii vor juca pe noul "Ghencea", o arena cu o capacitate de 30 de mii de locuri in care statul va investi 65 de milioane de euro.M.D.