Steaua vrea sa cumpere "servicii de transport aerian ocazional" de peste 800 de mii de euro!

Potrivit celor de la Telekomsport , "militarii" au lansat o licitatie pe platforma SICAP pentru achizitionarea acestor servicii.Sursa citata noteaza ca aceste servicii presupun asigurarea biletelor de avion necesare deplasarilor in tara si in strainatate pentru delegatii, personal si sportivi ai Clubului Sportiv al Armatei Steaua.Este vorba despre un acord-cadru cu o durata de 48 de luni.Steaua estimeaza un numar maxim de 800 de bilete ce vor fi achizitionate in baza acestui contract, ceea ce inseamna ca, daca se va atinge aceasta valoare maxima, clubul Ministerului Apararii va plati o mie de euro pentru fiecare tichet!Licitatia este deschisa, iar ofertele pot fi depuse pana in data de 8 ianuarie 2020.