Talpan anunta ca Steaua nu face pace cu Becali: "Asa ceva nu va avea loc niciodata!"

Potrivit colonelului de justitie, inainte ca orice discutii sa inceapa ar trebui ca vicecampioana sa achite cele 35 de milioane de euro solicitate in instanta de stelisti ca prejudiciu pentru folosirea ilegala a marcii.Talpan a plusat si a anuntat ca FCSB nu va avea cum sa inchirieze nici noul stadion din Ghencea, aflat inca in faza de constructie, tot din cauza datoriilor."Vreau sa fac o clarificare. S-a vorbit in aceste zile despre o posibila impacare intre Steaua si FC FCSB. Asa ceva nu va avea loc niciodata. Nu poate avea loc. Fotbal Club FCSB are de platit despagubiri in valoare de 165.718.395 lei (aproximativ 35 milioane euro), pentru folosirea ilegala a marcii Steaua. In aceste conditii, nu inteleg de ce unii mai vorbesc despre impacari. Sa vorbeasca dupa ce aceasta suma este depusa de catre FC FCSB in contul Stelei.Mai mult, inainte ca acesti oameni sa vorbeasca despre impacari, ar trebui sa se informeze in ceea ce priveste istoricul relatiilor dintre clubul Steaua Bucuresti si Fotbal Club FCSB. Daca o vor face, vor vedea ca ca FC FCSB a dat de foarte multe ori dovada de rea credinta, nefiind un partener de afaceri de incredere. Date fiind acestea, e imposibil ca intre Steaua Bucuresti si FC FCSB sa mai existe vreodata intelegeri. Nici in ceea ce priveste marca Steaua, nici in ceea ce priveste palmaresul sau numele Stelei si nici in ceea ce priveste viitorul stadion Steaua, pe care va asigur ca Fotbal Club FCSB nu va juca niciodata. Ca macar sa poata sa se gandeasca sa faca o oferta de inchiriere a noului stadion, acestia trebuie intai sa plateasca integral prejudiciul provocat prin utilizarea ilegala a marcii Steaua.Daca cumva s-a inteles gresit pana acum, va explic din nou: Nu vor mai exista vreodata intelegeri intre Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti si Fotbal Club FCSB", a spus Talpan pentru ProX.Discutiile despre impacarea dintre Steaua si FCSB au reaparut dupa ce fostul presedinte al LPF Dumitru Dragomir , s-a aratat dispus sa intermedieze negocierile.Acesta spunea ca il va convinge pe Gigi Becali sa plateasca 3 milioane de euro pentru a putea folosi marca, insa datoria catre Steaua este una cu mult mai mare.M.D.