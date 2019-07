Talpan, conflict deschis cu seful Stelei: "E pus in functie pe criterii de competenta ca si conducatorii Politiei Olt"

Ziare.

Talpan a reactionat dupa ce in presa a aparut un material pe surse in care se sustine ca procesele impotriva FCSB au fost castigate cu ajutorul unei case de avocatura si ca el a decontat sume uriase pe simple copii xerox ale unor documente."Nu ii mai permit col. Mocanu sa mai ma denigreze. Daca este nevoie voi formula plangere impotriva lui pentru hartuire si abuz in serviciu iar pe cale civila voi cere despagubiri", a acuzat Talpan prin intermediul unui comunicat remisJuristul Stelei a oferit si explicatii pentru acuzatiile despre care spune ca au ajuns in presa de la comandantul clubului."In anul 2014 dosarul a fost foarte greu si lung, a inceput in anul 2011 si s-a incheiat dupa 3 ani. Am pierdut la fond si in apel desi probatoriul era de necombatut si aveam toate dovezile clare, iar apararile erau perfect intocmite. Am depus recurs (formulat doar de subsemnatul) pentru ca stiam ca pana la urma o instanta imi va da dreptate. Recursul este o cale de atac extraordinara, cu greu de castigat daca pe fondul cauzei si in apel nu ai facut actiunea sau apararile asa cum trebuie, daca nu ai adus probatoriul care sa fie util cauzei si care sa demonstreze ceea ce vrei sa demonstrezi judecatorului. Acest avocat a fost prezent doar la un termen. Ce incercati acum sa insinuati? Ca nu eu am castigat dosarul? Reiterez faptul ca daca nu faceam apararile cum trebuie si actiunea in fond si apel nu castigam! Recursul judeca de fapt nelegalitatile procedurale de judecata in apel si nu reprezinta o rejudecare a fondului procesului asa cum se intampla in apel. Intelegeti? Recursul judeca doar pe anumite motive de casare, obligatorii privind competenta, depasirea atributiilor judecatoresti, cand instanta a incalcat regulile de procedura care atrag nulitatea hotararii, cand hotararea s-a dat cu incalcarea si aplicarea normelor de drept material. Nu vorbim de fondul cauzei aici de judecata propriu zisa! Se castiga foarte greu recursul doar daca ai dreptate si daca ai avut dreptate in fond si apel si aceasta dreptate nu ti-a fost data pe unul din motivele de mai sus! In cazul in care nu ai dreptate, nu te incadrezi in motivele limitative de mai sus recursul este respins ca inadmisibil! Nu stiu ce vreti sa insinuati dar daca o faceti, veti fi de rasul juristilor care stiu despre ce vorbesc aici! Faptul ca poate am spus ca sunt de acord cu concluziile respectivei (nici nu mai stiu exact, de atunci am castigat cateva alte dosare de importanta capitala) nu inseamna ca nu eu am castigat dosarul ci ca avand aceleasi concluzii de admitere a recursului nu am mai reiterat. Instanta din cate mi aduc aminte a limitat timpul pledoariei la cateva minute. Credeti ca un dosar de asemenea importanta se castiga doar cu 5 minute pledoarie la bara? Sa le fie rusine celor care insinueaza tot felul de prostii!Col Mocanu doreste sa imi minimizeze meritele, sa ma injoseasca si sa imi aduca oprobriu public. Eu am castigat pentru Clubul Sportiv al Armatei STEAUA BUCURESTI, marca, numele si palmaresul si am recuperat sume considerabile de bani de la FCSB doar prin munca si cunostiintele mele. Sa ii fie rusine pentru ceea ce face.Copiile xerox sunt din mai multe dosare aflate de rolul instantelor de judecata din Romania, dosarelor aflate pe rolul EUIPO, UEFA , etc., cand chiar presa a scris de faptul ca am transmis sute de pagini in aparare, traduceri, legalizari, fotocopiere jurisprudenta, transmitere prin posta DHL. Ce vrea sa faca col. Mocanu? Sa prosteasca lumea, ca sa uite de contractul de inchiriere ramas in vigoare prin eludarea legii si prin bunavointa lui, cu Fundatia STEAUA TENIS XXI?; sa se uite ca pentru echipa de fotbal s-au cheltuit 2.000.000 Euro in ultimii 2 ani iar echipa nu a promovat in liga a III-a; sa se uite de jucatorul de handbal care solicita daune de 630.000 pentru faptul ca a fost dat afara dupa cateva saptamani; sa se uite ca la sectia de handbal au fost in sezonul trecut 6 (sase) antrenori platiti cu sute de mii de lei, desi unii dintre ei nu se prezentau la munca iar echipa de handbal nu a avut rezultate; sa se uite de "protejatii" adusi de col Mocanu si numiti in functii cu grad de colonel in conditiile in care cei adusi au gradul de locotenent; sa se uite de supraaglomerarea statului de organizare; sa se uite de faptul ca anul trecut, AMFB si Asociatia Suporterilor 47 (dupa cum am auzit de la unii suporteri ), au facut afaceri cu drepturile de televizare ale meciurilor Stelei, fara ca Steaua sa vada vreun ban (daca Steaua a beneficiat de vreun ban din aceste drepturi de televiziune sa se faca dovada de catre col Mocanu, pentru ca tot ii place lui sa dea documente la jurnalisti?); sa sa uite de toate neregulile din club?. Eu stiu ce vorbesc. Trimite doar comisii de sanctionare, nu ma lasa sa lucrez, nu semneaza aparari, acte, nu face decat sa se ocupe de distrugerea mea? Sa uite lumea ca nu este pus in functie pe criterii de competenta, cum au fost pusi si la OLT, mai marii conducatori ai Inspectoratului de Politie Olt?", a mai transmis Talpan.