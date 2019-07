Talpan face un anunt devastator pentru echipa lui Becali: FCSB are palmares zero si a intrat ilegal in Liga 1

Ziare.

Totul pleaca de la cea mai recenta victorie obtinuta de Florin Talpan in instanta impotriva FCSB, in litigiul pentru recunoasterea palmaresului istoric al Stelei. Daca echipa patronata de Ministerul Apararii este Steaua, dupa cum se arata in decizia judecatorului, FCSB nu detine nici macar trofeele castigate dupa anul 2003!"Presa din Romania prezinta eronat faptul ca echipa FCSB ar mai detine 5 titluri, 2 cupe ale Romaniei, 2 Supercupe ale Romaniei. Total fals, domnilor jurnalisti. Deocamdata, conform hotararii nr. 1628 pronuntate la data de 04 iulie 2019 in dosarul nr. 48951/3/2017,, DEOARECE S-A RESPINS CEREREA CONEXA DE CHEMARE IN JUDECATA (actiune in constatare) FORMULATA DE FCSB CA NEINTEMEIATA.Respingand cererea ca neintemeiata, instanta a respins cererea in constatare ca Fotbal Club FCSB S.A. ar fi detinatorul palmaresului aferent perioadei 2003 - prezent. Dupa introducerea actiunii in constatare a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, FCSB a "contracarat" printr-o actiune noua, prin care solicita instantei, sa constate ca palmaresul Clubului Sportiv al Armatei Steaua din perioada 1947-2003 si palmaresul 2003-prezent al FCSB i-ar apartine in totalitate.Deoarece FCSB a introdus actiunea dupa cererea noastra, cele doua dosare avand acelasi obiect in constatare au fost conexate, invocandu-se de catre mine exceptia litispendentei. Dosarul FCSB a fost "atasat" (conexat) de dosarul de baza, respectiv de primul dosar introdus, conform codului de procedura civila.Actiunea si apararile FCSB au fost. De altfel, in actul constitutiv al societatii comerciale Fotbal Club Steaua Bucuresti SA, actualul Fotbal Club FCSB SA, nu se face vorbire de transferul palmaresului Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti si nici de faptul ca palmaresul in perioada 1947-2003 ar apartine FCSB. Desi am solicitat in instanta ca FCSB sa depuna acte doveditoare ca ar detine palmaresul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, reprezentantii conventionali nu au putut face lamuriri in baza carui act ar detine FCSB palmaresul. De altfel, FCSB nu au fost in stare sa demonstreze nici macar ca detin propriul palmares, cele cateva cupe castigate incepand cu anul 2003, pentru ca, altfel, instanta le admitea in parte actiunea, dar cererea lor a fost respinsa total ca neintemeiata", a transmis Florin Talpan in comunicatul de presa.Acesta merge si mai departe si sustine ca echipa lui Gigi Becali a fost acceptata ilegal in Liga 1!"Din actele depuse de Federatia Romana de Fotbal la dosarul cauzei, PUTEM CONSTATA CA FCSB A ADERAT LA FRF (Federatia Romana de Fotbal) de abia in anul 2012, iar clauza existenta la art. 4 alin. 2 ESTE CONTRARA LEGII, DECI NULA ABSOLUT (clauzele care contravin legii sunt lovite de nulitate absoluta) . Avand in vedere hotararea pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti DAR SI FAPTUL CA FCSB NU A PUTUT DEMONSTRA CA PALMARESUL CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI I-AR APARTINE, este imperios necesar si urgent ca presedintele FRF sa dispuna masuri legale in acest sens. Nu este necesara asteptarea unei solutii in apel a actiunii in constatare, deoarece FCSB nu a demonstrat niciodata ca palmaresul Clubului Sportiv al Armatei Steaua i-ar apartine.Stimati reprezentanti ai FRF, in baza carui act juridic/contract incheiat ati constatat ca FCSB detine palmaresul CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI? Al carui tratat? Tratat cu usile inchise? Doar pe vorbe? Cum v-ati permis sa afirmati si sa constatati ca acest palmares apartine FCSB in conditiile in care acestia nu prezinta nici un act legal? Daca afirim ca detii o proprietate, ai actele de proprietate, nu doar cheile proprietatii. In baza a ce document a stabilit FRF ca acel palmares apartine FCSB-ului?Asa cum am demonstrat, marca Steaua Bucuresti, numele si palmaresul apartin doar Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti (palmares inclus in marca) . Transmiterea patrimoniului se face prin contracte civile sau conventionale dar FCSB nu detine actul care sa arate transferul palmaresului. Deoarece acest act nu exista. Traditia glorioasa la care face referire FCSB inseamna de fapt obiceiuri datini si credinte transmise prin viu grai, dar in nici un caz PALMARESUL. Aceasta este cererea conexa despre care vorbeam. Nici macar atat nu au fost in stare sa demonstreze, ca palmaresul din 2003 pana in prezent le-ar apartine. Pe noi acest palmares nu ne intereseaza. Nu este al nostru. Noi nu luam ceva ce nu ne apartine. Dar nici al FCSBului nu este, deoarece nu au demonstrat ca l-au realizat legal. Din punctul meu de vedere, juridic, ar trebui anulat, deoarece FCSB s-a afiliat la FRF ilegal, fiind indeplinite conditiile nulitatii absolute, a actului juridic la inregistrare", a mai spus Talpan.Acesta a avut in incheiere si un mesaj pentru Gigi Becali."Nu am castigat dosare pentru ca sunt plangacios, asa cum ma jigneste George Becali, desi nu mai are dreptul sa mi se adreseze, conform unei hotarari definitive a Curtii de Apel Bucuresti. Ci pentru ca mi-am pregatit dosarele constiincios, cu multa munca si studiu. Pentru ca sunt un stelist, un profesionist si invat in fiecare zi. Justitia este dreapta, ca vrem sau nu, iar daca avem demnitate invatam sa acceptam hotararile si sa le respectam.Castigarea acestui dosar a implicat zeci de ore de studiu atat ale jurisprudentei, practicii judiciare si nu in ultimul rand a celor cateva zeci de dosare aduse de judecator din arhiva instantelor. Nu a fost un dosar usor, asa cum afirma unii din Clubul Sportiv al Armatei Steaua, care nu au studii juridice, pentru care totul e simplu si usor de castigat."