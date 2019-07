Talpan ii declara razboi comandantului Stelei: "Daca ma ocupam eu de echipa ajungea in Liga 2, eram in fata Rapidului"

Ziare.

Talpan sustine ca daca s-ar fi ocupat el de echipa aceasta era acum in Liga 2 si il acuza pe colonelul Bixi Mocanu ca i-a pus bete in roate in ultima perioada."Daca ma ocupam eu de aceasta echipa ajungea in Liga 2... Trebuie sa ai oameni de incredere ca treaba se poate face. Inca astept ca oamenii care nu au reusit sa promoveze aceasta echipa in Liga 3, sa plece. Eu nu dorm noptile, iar ei nu pot promova in Liga 3. Sa plece! Acest colonel Mocanu dadea impresia ca e alaturi de mine. Doar ca dumnealui a incercat, ori a fost influentat de diferite persoane... a incercat sa dea in mine. Pe 29 ianuarie aveam o infatisare importanta cu plamaresul, iar cu jumatate de ora inainte trimite oficiali din club sa ma sanctioneze, ca am facut declaratii intr-un dosar. Va dati seama cu ce emotie m-am dus la acel dosar.Oare acest domn colonel Mocanu nu trebuie sa plece? Nu face nimic, echipa nu a promovat in Liga 3. Nu numai Lacatus e de vina acolo. Ei se ascund in spatele lui Lacatus. Simt ca ce mi se intampla... sunt amenintat, sanctionat. Mocanu imi face rapoarte, reprosuri. Noroc ca unii suporteri de la Steaua Libera au platit amenda de 2 milioane de lei vechi, pentru ca nu am o situatie financiara buna. Vor sa scape de mine si prin tot ce fac eu... S-a musamalizat totul, iar eu am fost bataia lor de joc. Dar Steaua a castigat acest dosar, palmaresul e la CSA Steaua, iar daca eram lasat faceam multe lucruri si echipa in Liga 2 acum. Eram in fata Rapidului acum. Dar nu... Mi-au fost puse bete in roate", a spus Talpan la ProSport LIVE Clubul Sportiv al Armatei a castigat un proces important in fata celor de la FCSB , instanta recunoscand la fond ca palmaresul Stelei din perioada 1947 - 2003 apartine "militarilor", nu echipei lui Becali.Decizia poate fi atacata cu apel, ceea ce latifundiarul a anuntat deja ca va face, iar daca va fi mentinuta FRF si UEFA vor trebui sa recunoasca faptul ca FCSB nu are nicio legatura cu echipa care castiga Cupa Campionilor Europeni in 1986.