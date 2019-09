Talpan ii declara razboi Gabrielei Firea din cauza magazinului istoric al Stelei

Ziare.

Unul dintre primele magazine in care au fost comercializate produse ale unei echipe de fotbal de la noi a fost cel al Stelei, situat pe strada Brezoianu, in imediata apropiere a parcului Cismigiu.Deschis inca din 1993, magazinul a ajuns in 2003 in administrarea unei societati private, iar apoi a devenit sediu pentru un partid cvasi inexistent, Forta Civica , infiintat de fostul premier Mihai Ungureanu.Colonelul de justitie ce a castigat in instanta litigiile cu echipa lui Gigi Becali pe tema marcii si a numelui Steaua vrea acum sa recupereze si aceasta locatie pentru ca "ros-albastrii" sa isi redeschida magazinul oficial.Surse autorizate au dezvaluit pentruca Talpan a mers vineri la Primaria Capitalei, acolo unde a depus o solicitare pentru reatribuirea spatiului in care a functionat magazinul Stelei.Infiintat in 1993 si administrat de Clubul Sportiv al Armatei, magazinul din strada Brezoianu a ajuns in anul 2003 in administrarea firmei DNM Production SRL, detinuta de sotul unei angajate a Stelei.A fost pornit un proces pentru evacuarea respectivei firme din locatie, iar Tribunalul Bucuresti a decis in finalul lui 2007 acest lucru, plus reatribuirea spatiului catre CSA Steaua. Totusi, Primaria Capitalei a refuzat acest lucru, si in locul fostului magazin al clubului "ros-albastru" a aparut sediul partidului Forta Civica, unul care dupa cum arata in prezent locatia nu este folosit.Prin cererea depusa vineri, Talpan cere primariei condusa de Gabriela Firea dispunerea "de urgenta a reatribuirii spatiului din strada Brezoianu nr.15 cu contract de inchiriere catre Clubul Sportiv al Armatei Steaua".Reprezentantul echipei din bulevardul Ghencea mai spune ca reatribuirea spatiului comercial in mai multe randuri, insa de fiecare data Primaria si Administratia Fondului Imobiliar au refuzat acest lucru, incalcand sentinta instantei.Daca Primaria Municipiului Bucuresti va da un raspuns favorabil, cei de la Steaua promit sa redeschida magazinul clubului, iar in cazul in care raspunsul va fi negativ, institutia este avertizata ca va urma un proces.Clubul Sportiv al Armatei Steaua, a carei echipa de fotbal evolueaza in Liga 4 Bucuresti, nu are in prezent un magazin oficial, ci doar un parteneriat cu un magazin online ce comercializeaza produse cu brandul istoric.