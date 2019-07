Talpan va fi cercetat dupa dezvaluirile de la Steaua

Ziare.

com

Clubul ce apartine de Ministerul Apararii a anuntat ca aspectele transmise pe surse sunt obiectul unei cercetari."La momentul actual, aspectele semnalate in spatiu public fac obiectul unei cercetari administrative derulate la nivelul clubului.In urma ultimelor declaratii care au circulat in spatiul public, STEAUA BUCURESTI reafirma faptul ca, prin pozitia sa, conducerea clubului militeaza pentru asigurarea unui echilibru intre comunicarea oficiala si perceptia opiniei publice cu privire atat la sustinerea demersurilor juridice pentru reprezentantul CSA STEAUA in procesele din instanta cat si la organizarea interna a activitatii clubului, aplicand prevederile legale", a transmis CSA Steaua pentru gsp.ro In presa au aparut informatii referitoare la unele costuri considerate uriase pentru copiile xerox ale documentelor prezentate in instanta.De asemenea, Talpan ar fi facturat mai multe obiecte cu insemnele Stelei pe care le-a depus la instanta ca probe in litigiile cu FCSB