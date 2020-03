Transfer spectaculos reusit de Steaua

Ziare.

Fundasul Walace Alves da Silva a semnat cu gruparea "ros-albastra" un contract valabil pana in vara lui 2022."Fundasul experimentat Walace Alves da Silva a devenit, astazi, noul jucator al ros-albastrilor, dupa ce a parafat o intelegere cu echipa din Ghencea pana in iunie 2022.Brazilianul, in varsta de 30 de ani, a mai bifat in cariera sa echipe precum Rapid, Petrolul, Dunarea Calarasi sau Voluntari.Acesta este al treilea transfer important al iernii reusit de echipa antrenata de Daniel Oprita, dupa Madalin Mihaescu si Alexandru Zaharia", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Stelistilor 1947 CSA Steaua ocupa locul 1 in clasamentul Ligii a 4-a.