Un an pana la EURO 2020: Cum arata acum stadioanele Steaua si Rapid

Compania Nationala de Investitii a dat publicitatii, luni, imagini cu stadiul lucrarilor din Ghencea si din Giulesti, iar situatia nu pare deloc imbucuratoare.Daca la stadionul Steaua s-a turnat fundatia, iar in perioada urmatoare ar trebui sa se toarne betonul pentru tribune, la arena Rapidului suntem in punctul in care abia se sapa fundatia!In aceste conditii, se spera ca cele doua stadioane sa fie ridicate si doar partial functionale, urmand ca omologarea lor sa aiba loc dupa turneul final.Romania va organiza patru partide la Euro 2020, trei in grupe si unul in optimile de finala, toate pe Arena Nationala.Campionatul European se va disputa in perioada 12 iunie-12 iulie in 12 orase de pe "batranul continent".M.D.