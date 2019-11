Un fost capitan al Stelei a fost retinut de trupele speciale dupa un meci disputat astazi in Liga 2

Ziare.

Baciu o antreneaza pe Turris de cateva saptamani, formatie patronata de fiul lui Liviu Dragnea El a fost retinut la finalul meciului castigat cu 3-2 de Turris, dupa ce la pauza scorul a fost 2-0 pentru FC Snagov.Trupele speciale DIAS l-au asteptat la finalul meciului si l-au retinut.Conform Gsp.ro , Baciu ar fi fost urmarit de mai multa vreme intr-un dosar intrumentat de DIICOT, sub suspiciunea ca ar face parte dintr-o retea mai ampla care ar truca meciuri De asemenea, sursa citata scrie ca Federatia Romana de Fotbal avea informatii ca Baciu joaca des sume mari la pariuri El a preluat-o de scurt timp pe Turris, iar in acest sezon s-a mai aflat pe banca unei alte formatii din Liga 2, Daco-Getica. Aceasta s-a retras intre timp din campionat , dupa ce in startul sezonului a avut numeroase meciuri cu scoruri ciudate.In varsta de 44 de ani, Baciu a fost un fotbalist important in istoria Stelei, pentru care a jucat intre 1996 si 2002.C.S.