Unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Romaniei a ajuns sofer de Uber

Ziare.

com

Stabilit peste Ocean, Lita Dumitru s-a angajat ca sofer de Uber."Mi-e greu ca nu prea stapanesc limba engleza, dar ma descurc, mai dau si peste persoane care ma iau peste picior, unii chiar mi-au facut plangeri ca nu conduc bine, gasesti oameni din astia peste tot, dar e cat de cat ok, n-am incotro fiindca fac bani buni din asa ceva", a spus Lita Dumitru pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.El este si antrenor la grupele de juniori ale unei echipe de fotbal din SUA.Viata peste Ocean ii prieste lui Lita Dumitru, care spune ca nu se mai gandeste sa revina in Romania."Nu cred ca o sa mai vin vreodata in Romania. Nici macar asa, in vacanta. Suport foarte greu zborurile lungi cu avionul, am imbatranit, nu mai pot sa le fac fata. Dar nu stiu ce imi mai rezerva viata mea", a mai spus Lita Dumitru.El este considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti pe care i-a avut Romania vreodata, impresionand la Rapid si Steaua El a strans si 57 de meciuri pentru nationala mare a Romaniei, marcand de 12 ori.C.S.