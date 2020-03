Victor Piturca prezinta drama nestiuta a lui Martin Tudor

Ziare.

Piturca a afirmat ca Tudor a fost marcat de faptul ca s-a despartit de sotia sa."A suferit mult de tot. Are si doi copii, e o drama, un dezastru. Nu vreau sa va spun cum tinea la acesti copii, nici nu pot exprima in cuvinte dragostea lui pentru ei", a spus Piturca pentru Gsp Apoi, Piturca a afirmat ca a aflat ca Tudor a suferit un preinfarct si anul trecut."Mai devreme insa am vorbit cu Oprita si l-am certat fiindca nu mi-a zis ca Martin Tudor a avut acel preinfarct acum un an. Daca as fi stiut, ii interziceam sa mai fumeze, il trimiteam la medic pentru a se testa mai des. Fuma cam doua pachete pe zi. Tigarile fac mult rau mai ales daca ai boli de inima, de plamani. Plus ca la el s-au adunat si supararile din viata privata", a mai spus Piturca.Tudor se afla la masa in aceasta dimineata, iar dupa ce s-a ridicat s-a simtit rau. In prezent, trupul sau se afla la autopsie.Martin Tudor s-a nascut la Avrig, pe 10 iunie 1976. La varsta de 20 de ani a debutat la Jiul Petrosani, iar apoi s-a transferat la Olimpia Satu Mare.In 1999 a ajuns la Steaua si a fost titular, cu evolutii foarte bune, fiind unul dintre idolii suporterilor. Dupa cei sase ani petrecuti la Steaua, el a mai jucat la CFR Cluj si Universitatea Cluj.Dupa retragerea din activitate, el a fost antrenor cu portarii, colaborand inclusiv cu Victor Piturca la echipa nationala C.S.