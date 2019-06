Planuri mari pentru Steaua: Clubul Armatei vrea sa transfere jucatori de la Viitorul lui Hagi

Ziare.

com

Comandantul Clubului Sportiv al Armatei, colonelul Bixi Mocanu, a dezvaluit care va fi strategia de achizitii din aceasta vara.Pe langa veteranul Marius Pena, ofertat si in primavara, stelistii vor sa inceapa o colaborare cu Viitorul lui Hagi!"Ca jucatori , tinem legatura cu Pena si o sa-i mai facem o propunere din nou pentru sezonul care urmeaza. In acelasi timp, sper ca din colaborarea noastra cu Academia Hagi, daca Gheorghe Hagi va accepta, binenteles, am putea sa ne gandim si la jucatori de la Academia Hagi pentru ca, din acest punct de vedere, conditiile noastre sunt asemanatoare de joc, backgroundul e stelist si cred ca ne poate ajuta si sfatui, fara doar si poate", a declarat comandantul Stelei pentru Mediafax Planul celor de la Steaua are o tinta ceva mai indepartata, ei dorind sa foloseasca jucatorii lui Hagi pentru accederea in Liga 2.Desi n-au obtinut promovarea din punct de vedere sportiv, stelistii vor sa profite de regulament si sa primeasca un loc in Liga 3 prin intermediul Ligii Elitelor.Iar pentru ca un astfel de loc impune restrictii importante, cinci dintre cei 11 jucatori din teren fiind obligatoriu tineri, "militarii" spera ca Hagi sa ii ajute cu pusti talentati care sa ii ajute si in aceste conditii sa se bata pentru promovare.Daca sezonul urmator Steaua il va juca tot pe terenul numarul 5 din complexul Ghencea , din campionatul 2020/2021 echipa se va muta pe noua arena ce se construieste in locul "Templului", astfel ca cei de la club isi doresc ca "ros-albastrii" sa joace divizia secunda.