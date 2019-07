Steaua, transferuri importante in Liga 4: Iata ce jucatori cunoscuti au semnat

Ovidiu Morariu (29 de ani, fundas) - ultima data la Metalurgistul Cugir

Sergiu Razvan Bactar (23 de ani, fundas) - ultima data la Scolar Resita

Marian Neagu (27 de ani, mijlocas) - ultima data la CS Balotesti

Rares Enceanu (24 de ani, mijlocas) - ultima data la FC Arges

Liviu Bajenaru (36 de ani, mijlocas) - ultima data la Turnu Magurele

Robert Elek (31 de ani, atacant) - ultima data la Sportul Snagov

Cosmin George Mihai (23 de ani, fundas) - ultima data la CS Balotesti

Se vor lupta pentru promovarea in al treilea esalon fotbalistic al tarii oameni ca Rares Enceanu, Robert Elek sau Liviu Bajenaru, cu experienta inclusiv la nivel de Liga 1.Sapte transferuri a realizat Steaua in cursul zilei de joi, dupa cum anunta fanii din asociatia AS47:Cei sapte se afla deja sub comanda cuplului Daniel Oprita - Iulian Miu si se pregatesc pentru noul sezon de Liga 4.M.D.