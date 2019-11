Fanii Stelei protesteaza la tragerea la sorti a Euro 2020: Surpriza pregatita pentru delegatii UEFA

Ziare.

"Ultrasii" din peluza Sud au anuntat ca fiecare reprezentant al forului continental va primi un pliant prin intermediul caruia va fi informat asupra litigiului dintre Steaua si FCSB.De asemenea, in oras au fost afisate mai multe bannere pe care scrie "FCSB nu e Steaua".Suporterii au reactionat dupa ce UEFA a scris in ghidul oficial pentru turneul final ca FCSB este echipa care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986.Eroarea a fost corectata dupa cateva ore, insa juristul Stelei, Florin Talpan, a reactionat dur, el acuzand atat forul continental, cat si FRF, ca isi bat joc de cel mai important brand al sportului romanesc.