Piturca renunta la Steaua: "Am inteles despre ce e vorba"

Ziare.

com

Asteptat cu bratele deschise de suporterii stelisti, fostul selectioner s-a lovit de reticenta celor care conduc in momentul de fata clubul.Astfel, dupa numai o discutie Piturca a inteles ca nu are loc la Steaua."Le multumesc suporterilor pentru increderea pe care mi-o acorda, insa, din pacate, vad ca numai ei si-au dorit acest lucru. Probabil cei care conduc acum clubul au alte planuri. Am discutat numai cu comandantul clubului, dar vad ca aia a fost singura discutie, urma sa ma vad cu anumiti oameni importanti care pot sa ia decizii si nu am mai fost invitat, asa ca am inteles despre ce e vorba", a declarat Victor Piturca pentru Telekom Sport Steaua se afla in cautarea unui nou staff dupa ce a ratat de doua ori promovarea in Liga 3 sub comanda lui Marius Lacatus.Victor Piturca si-a anuntat intentia de a reveni in Ghencea ca manager, el urmand a aduce un alt antrenor si a se ocupa de echipa de fotbal, ce trebuia sa se desprinda din nou de Ministerul Apararii.