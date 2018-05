Start-Up Nation 2018 va avea un buget de 2 miliarde de lei - cate firme pot fi finantate

Ziare.

"Din programul de anul trecut, pana acum au fost efectuate peste 1.300 de plati. Toti cei care astazi sunt cu cererile de plata in asteptare sau nu le-au depus au fost sunati de catre cei din agentiile regionale, astfel incat sa fie consiliati si indrumati sa faca acest lucru mai repede si sa vedem ce piedici eventuale intampina. Banii exista si ii asteapta, sunt in conturile bancilor si ai agentiilor", a aratat ministrul.Potrivit acestuia, ministerul va analiza punctele slabe din procesul de implementare, pentru a nu le repeta in noua editie."Astfel ca vom veni cu un ghid de bune practici, pentru ca procedura sa fie simplificata si sa fie unitara. Am mers pe ideea povestilor de succes, care pot fi exemple pentru alti potentiali doritori care sa aplice anul acesta. In rest, conditiile raman aceleasi, se dau 200.000 de lei pentru fiecare proiect, pentru 10.000 de firme", a spus Oprea.Acesta a evitat sa dea un termen exact de incepere pentru programul 2018, precizand ca acest lucru depinde de rapiditatea cu care se vor face platile pentru cei care au aplicat anul trecut."Eu imi doresc sa incepem cat mai repede, insa depinde de felul in care cei care au aplicat inteleg mesajul de a veni cat mai repede la ghiseele bancilor si la agentiile regionale pentru depunerea cererii de plata si inspectia in teren. Ultima zi de depunere a cererilor de plata este 29 septembrie 2018 si ultima zi de plata este sfarsitul lunii decembrie. Eu imi doresc sa avem cele mai multe cereri de plata in urmatoarele doua luni, astfel incat, atunci cand Start-Up Nation 2018 va fi lansat, sa avem capacitatea sa gestionam in mod corect", a continuat ministrul de resort.Prin programul Start-Up Nation, o firma nou infiintata primeste o finantare de pana la 200.000 de lei, care poate reprezenta 100% din valoarea proiectului. In sesiunea 2017 au fost declarate castigatoare circa 8.600 de planuri de afaceri.