Steve Jobs statea pe-o scena in urma cu 11 ani si lansa revolutia telefoanelor. Cum ni s-a schimbat viata de atunci pana acum

Primul iPhone era departe de ceea ce Steve Jobs promitea. Pe 9 ianuarie, pe-o scena folosita de fondatorul Apple ca un forum de unde anunta revolutie, primul iPhone era cel mult un prototip. Nu functiona foarte bine, iar vina ii apartine lui Steve Jobs.A avut cerinte care i-au fortat pe ingineri sa faca diverse compromisuri. Povestea a aparut mai tarziu si a fost prezentata de New York Times.Pe scena, Jobs avea la dispozitie mai multe telefoane pentru fiecare segment, iar in sala inginerii sai aveau propria lor solutie pentru a rezista. "Pana la final, Grignon (Andy Grignon era responsabil de modulele radio din iPhone, componente esentiale pentru a face un asa dispozitiv - n.red.) nu era doar multumit, era beat. A adus o plosca cu whiskey pentru a se linisti", scrie NYTimes.La final erau beti, iar iPhone era anuntat oficial.A ajuns pe piata in vara lui 2007 si, intre timp, ultimul model a renuntat si la ultimul buton lasat de Apple pe acest smartphone.Asa a inceput deceniul Apple in care a dominat piata telefoniei mobile.