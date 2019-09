Angajati ai unui centru din Ploiesti acuzati ca i-au batut pe copiii cu handicap s-au intors la lucru. Directorul DGASPC: Nu am avut ce face!

Retinuti pentru abuzuri grave asupra minorilor

Ziare.

com

Directorului DGASPC Prahova, Viorel Calin, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca anchetatorii nu au interzis angajatilor Complexului de Servicii Comunitare "Sfantul Andrei" din Ploiesti sa revina la munca.Asta dupa ce in octombrie anul trecut, 11 persoane, respectiv instructori de educatie, ingrijitori de copii, asistenti medicali si infirmiere, au fost retinuti pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorului."Unii si-au dat demisia, altii s-au pensionat, altii sunt la alte centre. Cinci insa s-au intors. Cei care s-au intors lucreaza la bucatarie sau in alte locuri, nu direct cu copiii. Nu am avut ce face, nu au interdictie, nimic. Au avut sase luni de control judiciar si atunci am putut sa le suspendam activitatea, ca nici atunci nu au avut interdictie", a declarat Calin.Potrivit acestuia, in ultima perioada s-au facut mai multe angajari, dar oamenii nu au facut fata si au plecat.La finele lunii octombrie anul trecut, 11 angajati ai Complexul de Servicii Comunitare "Sfantul Andrei" din Ploiesti au fost retinuti pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorului.Directorul DGASPC Prahova, Viorel Calin, se declara, la vremea respectiva, socat de cele intamplate. Potrivit acestuia, angajatii retinuti - instructori de educatie, un ingrijitor de copii, un asistent medical, infirmiere - lucrau cu copii cu dizabilitati severe."Au fost suspiciuni si Politia, cu metodele specifice, a facut aceste verificari, si normal ca trebuia sa-i verifice pe cei care lucreaza direct cu copiii fiindca, teoretic, ei ar fi putut savarsi aceste abuzuri fizice. Nu stiu sa va spun foarte multe, dar vorbim la modul general de abuz fizic, verbal si de alta natura. Batai, tipete, probabil ca da si in adresa se mai spune de impiedicarea unei dezvoltari normale ale copiilor, adica probabil ca metodele de lucru cu copiii nu erau cele care trebuia sa fie", declara Calin.Potrivit acestuia, mai multi copii sunt imobilizati la pat si au afectiuni fizice foarte grave, marea majoritatea fiind incadrata in gradul grav de handicap. Copiii provin din familii care ori sunt dezorganizate ori nu nu pot asigura ingrijirea la domiciliu.In vara anului trecut, conducerea DGASPC Prahova a facut o ancheta dupa ce a fost sesizata privind eventuale batai ale angajatilor din centru de plasament din Ploiesti aplicate copiilor internati. Sesizarea a fost facuta de un barbat care era in proces de divort cu sotia, femeia fiind angajata a centrului de plasament din Ploiesti. In telefonul ei, sotul a gasit o conversatie purtata cu o alta angajata in care femeia era invatata sa bata copiii, ca sa se faca ascultata."Trebuie sa mai lucrez la imblanzitul bestiilor", ar fi spus sotia barbatului, angajata a centrului."Da-le sa zaca. Sa te stie de frica. Acum, la inceput. S... ii bate rau. Ai vazut cum asculta de ea? Da-le la baie, pe furis... Unde ii prindeam, ii dadeam. Pe scari, cand coboram la masa, oriunde. Fa-te ascultata. Uita-te in jur si da. Acum, la inceput... Ai sa te obisnuiesti si o sa ti se para floare la ureche. Mai discutam peste vreo 4,5 luni... Te uiti, dai cat poti de tare si ii spui: sa nu mai strig la tine de doua ori ca iti crap capul. Nu stai sa il previi pe copil si apoi dai", i s-ar fi raspuns de catre o alta angajata.Din conversatia purtata intre cele doua, reiesea ca cele doua femei ar fi plecat acasa si cu produse alimentare destinate copiilor.Psihologii DGASPC Prahova atrageau atentia ca acesti copii cu dizabilitati au nevoie de ingrijiri speciale.