Cele cinci persoane care au urcat cu forta o fata intr-o masina in Caracal au fost arestate preventiv

"In continuarea cercetarilor privind cazul de lipsire de libertate comis ieri, instanta de judecata a dispus arestarea preventiva a celor cinci persoane retinute", a spus Grigorescu.Persoanele arestate preventiv in acest caz sunt o femeie din judetul Olt si patru barbati din Bailesti (Dolj) . Potrivit unor surse, unul dintre cei patru barbati ar fi vrut sa se insoare cu tanara pe care a luat-o cu forta de pe o strada.Joi dupa-amiaza, o femeie in varsta de 20 de ani, din Caracal, urcata cu forta intr-o masina, a fost gasita de politisti intr-un autoturism, in trafic, la Piatra-Olt, dupa cateva zeci de minute de la primirea sesizarii, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Olt.In masina in care tanara a fost urcata cu forta se mai aflau patru barbati, cu varste intre 21 si 32 de ani, din Bailesti, judetul Dolj, precum si o femeie din judetul Olt.Politia a fost sesizata joi, la ora 12,50, de catre o femeie din municipiul Caracal despre faptul ca o fata a fost luata cu forta de pe strada si urcata intr-un autoturism, care a plecat in directia municipiului Slatina.Tanara de 20 de ani le-a declarat politistilor ca a fost urcata in autoturism fara acceptul sau. Persoanele care au luat-o cu forta de pe strada ar fi urmarit sa o casatoreasca cu unul dintre barbatii din masina, insa aceasta nu ar fi fost de acord.