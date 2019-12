Cum au fost prinsi parintii care-si violau copiii, pentru a oferi spectacole porno pe Net. Detalii ingrozitoare din ancheta

Cum au fost prinsi

Ancheta din SUA

Ororile

Femeia a facut denunt

Colaborare DIICOT - FBI- Europol

Inregistrarile video

Sotul o ajuta pe sotie

La televizor rulau stiri cu regizorul pedofil

Ziare.

com

Clientii erau mai multi cetateni straini, care erau dispusi sa plateasca bani grei pentru aceste spectacole ilegale.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au retinut, miercuri, sase persoane in acest caz . Acuzatiile: pornografie infantila, viol, corupere sexuala a minorilor si agresiune sexuala.Cei sase au fost prinsi in urma unei operatiuni care incepe in 2016, dupa ce procurorii DIICOT au retinut-o pe romanca Roxana Onu (27 de ani), care si-a exploatat sexual fiica de aproape doi ani inca de cand micuta avea doar 11 luni.Video-chat-ul era singura sa sursa de venit. Clientii ii plateau sume cuprinse intre 100 euro si 500 de dolari pentru o sesiune. Amatorii de filme porno cu minori erau din SUA, Canada, Marea Britanie si Belgia.Simultan cu ancheta din Romania, ofiterii FBI il arestau in SUA pe americanul Brandon Gressette, un barbat de 37 de ani din Charleston, Carolina de Sud (SUA), acuzat de exploatare sexuala si pornografie infantila prin sisteme informatice.Brandon Gressette era unul dintre clientii Roxanei Onu. Americanul ii trimitea bani prin Western Union, pentru "show-urile" - asa cum le denumeste chiar femeia - oferite prin Skype, in care isi abuza sexual, in direct, fiica.Barbatul ii cerea mamei: "sa ii faca sex oral minorei, sa urineze pe aceasta, sa o penetreze cu degetul anal si genital, sa o stimuleze sexual folosind jucarii, sa isi suga lapte din san si sa o sarute pe minora cu limba", conform rechizitoriului DIICOT.Mama de doar 24 de ani s-a oferit chiar ea sa il foloseasca in "show-urile" live si pe fiul sau care acum are 6 ani.Perchezitiile la domiciliile celor doi au scos la iveala zeci de probe. Pe de o parte, femeia avea mai multi clienti, in timp ce americanul avea, la randul sau, inregistrari video cu alti copiii abuzati. Nu in ultimul rand, cei doi au lasat "urme" in aplicatiile infomatice folosite, iar anchetatorii au avut acces la discutiile cu alte persoane.In plus, transferurile bancare prin Western Union, MoneyGram si Payoneer au lasat urme intre cei implicati.FBI si procurorii DIICOT au dat astfel de urma altor persoane implicate in aceasta afacere.In timpul anchetei, Roxana Onu a acceptat sa faca un denunt pentru a primi o pedeapsa mai mica. In decembrie 2016, ea a fost condmnata definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani, o luna si 10 zile inchisoare pentru trafic de minori in forma continuata, viol in forma continuata si pornografie infantila in forma continuata.Revenind la ancheta din Romania, cheia intregii anchete a stat in colaborarea procurorilor DIICOT cu ofiterii FBI si Europol.Ancheta a dezvaluit ca cetatenii americani care ii trimiteau bani Roxanei Onu trimiteau bani si altor romani, pentru a presta spectacole pornografice cu minori.La randul lor, romancele implicate prestau astfel de show-uri catre alti cetateni straini din Europa sau America de Nord. Ancheta a evoluat si a scos la iveala o intreaga retea.Perchezitiile facute atat la clienti, cat si la parinti au scos la iveala zeci de inregistrari ingrozitoare.De exemplu, intr-o astfel de inregistrare video, mama intretine acte sexuale oral-genitale (persoana adulta-persoana minora), constand in atingerea si stimularea sexuala indelungata, cu buzele, limba si mana a organelor genitale ale minorei. Este vorba de un copil pre-puber. De asemenea, introduce un san in gura minorei, timp de cateva secunde.Femeia expune zona genitala si anala a minorei catre camera video a sistemului informatic prin intermediul careia s-a realizat comunicarea.In multe dintre inregistrari, in show-urile pornografice, femeia ii cerea ajutorul sotului sau, atunci cand avea probleme tehnice. Copilul este dezbracat si este pus sa se uite la desene animate.Ne-am mutat la astia, ca am zis ca e mai multi, dar nu ti-a dat MTCN-ul, aduc pixul sa notez.Nu stiu, ma, daca voi v-ati...Pe el il cheama J.M. din SUA.******.***, SUA (ii dicteaza numele )Uite ca mai avem, ... ii dam in continuare, stii.Da.Da, sa bag si asta poate scrie Shadow ala.Da.Bag sa verific? Sa bag sa si verific?Pai baga acolo ca poti sa bagi, sa bagi "un pic". Nu te-ai gandit la chestia asta.Am bagat parola gresit. Stai ca bag acuma. Asa, nu prea stiu de pe asta, dar pe tableta nimeream ca lumea. Western: unu verificare. Numele?J.J.Da, M. ().M.Da.**, da?Da.Disponibil pentru preluare, vezi? Mai, el e corect.Pai, a si zis.Ii trec aici "thanks so much"Nu, nu-i scrie nimic, "let's continue" ii scrii (ii dicteaza cum sa scrie corect).Potrivit datelor din dosar, la un moment dat, unul dintre parintii implicati in acest caz facea acte sexuale cu propriul copil in timp ce pe fundal se auzea televizorul.La un moment dat, este transmisa stirea referitoare la arestarea lui Mihnea Columbeanu, avand ca titlu "".In 2015, regizorul Mihnea Columbeanu a fost condamnat definitiv la 26 de ani de inchisoare cu pentru pornografie infantila si viol.