Cum se pierde copilul-victima in sistemul de raportare a abuzului si de ce intoarcem privirea cand vedem (Raport Salvati Copiii)

Unde apare abuzul asupra copilului

Abuzul, pe grupe de varsta

0-3 ani

3-6 ani

6-11 ani

Traseul copilului-victima in sistem

Sunt datele directe ale ultimei cercetari realizate de, ale carei concluzii arata ca sistemul de protectie sociala a copilului victima a abuzului are hibe majore, in ceea ce priveste raportarea cazurilor si asumarea responsabilitatilor.Desi 75% dintre sesizarile diversilor profesionisti catre institutiile cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului, au fost confirmate, la fel ca 58% dintre cele ale persoanelor fizice, 68% din cele ale copiilor si 73% din autosesizarile DGASPC, abuzul asupra copilului trece de multe ori nu atat neobservat, cat neraportat.Datele culese de la specialisti arata ca:. Aici apare si asa-numitul "abuz invizibil", nereclamat si dificil de identificat de institutiile de protectie a copilului.* 20% dintre responsabilii din sistem identifica* Anumite tipuri de abuz, in special a", insa este imposibil de precizat care sunt acestea, datele colectate in acest moment la nivel national nementionand acest lucru.- In cazul copiilor cu varsta sub trei ani, neglijarea, voluntara sau involuntara, este identificata ca fiind principala forma de violenta asupra copilului.- In cadrul acestei categorii de varsta sunt mentionate cazuri de abuz sexual impotriva copiilor si de abuz fizic grav.- Dupa varsta de 6 ani, cand majoritatea copiilor intra in colectivitate, apare o diversificare atat a mediilor potential abuzive, dar si a tipurilor de abuz.Abuzul fizic usor si abuzul emotional sunt tolerate social chiar si in contexte sociale / spatii publice, fara a fi reclamate. Mai mult decat atat, daca aceste forme de abuz sunt manifestate in mediul familial, toleranta sociala creste si mai mult:Diana Stanculeanu, psihoterapeut Salvati Copiii Romania, atrage atentia asupra tolerantei tacite care exista in societate, in special in comunitatile inchise, atunci cand un copil este victima a abuzului: "Din pacate, nu este vorba doare despre sincopele unui sistem tehnic de identificare si raportare a victimei, ci si de o anumita pasivitate, chiar rezistenta culturala. Inca traim in tara in care o palma la fund nu poate decat sa il ambitioneze pe copil, nu-i asa?, si in care abuzul emotional este atat de insiduos, incat e foarte greu de corectat".Jumatate dintre profesionistii care interactioneaza preponderent cu potentiale victime ale violentei, mai ales cu copii de varsta mica, respectiv medici de familie, medici pediatri, medici scolari, cadre didactice si persoane din conducerea unitatilor de invatamant, nu au beneficiat de formare profesionala in domeniul recunoasterii si identificarii copiilor victime ale abuzului, precum si a prevederilor legale in vigoare.In ceea ce priveste consilierii scolari, acestia, desi au accesat informatii de specialitate pe tema recunoasterii si identificarii unui copil cu suspiciune de abuz/ neglijare, se confrunta cu dificultati in identificarea situatiilor de violenta, mai ales a celor din afara mediului scolar, in principal din cauza numarului mare de elevi alocat unui consilier scolar (aproximativ un consilier la 800 de copii), necesitatii acordului parintelui pentru a discuta individual cu copilul, neidentificarii la clasa a cazurilor de abuz, mai ales in cazul abuzului fizic usor sau a celui emotional.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania atrage atentia asupra hibelor din sistemul de protectie a copilului, care fac ca victima sa fie vulnerabilizata o data in plus: "Pe langa faptul ca acestui copil i s-a intamplat ceva rau, ca ii este frica, el ramane singur, pe parcursul acestui proces in care adultii responsabili trebuie sa intervina si sa il puna la adapost. Traumei initiale, asadar, i se adauga acum trauma de a nu fi ajutat, de a nu fi salvat de cei mari, cei care ar trebui sa il protejeze. Tocmai de aceea am vrut sa aflam unde sunt verigile vulnerabile in sistemul de raportare a abuzului asupra copilului mic, pentru a putea interveni".Adina Codres, consilier superior in cadrul Autoritatii Nationale cu privire la Drepturile Copilului si Adoptie a evidentiat constrangerile nationale pe care Romania le are in acest moment pentru a face progrese in protejarea copiilor impotriva violentei, afirmand in acelasi timp: "Noi toti suntem parte a sistemului de identificare si referire. Actele normative nu sunt cunoscute insa, legea nu este citita. Aspectele legislative trebuie transpuse in fisele de post pentru ca sistemul sa functioneze".In anul anul 2006, urmare a initiativei Salvati Copiii, a fost promulgata de catre Parlamentul Romaniei Legea nr. 497/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua impotriva violentei asupra copilului in Romania.