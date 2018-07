Iordache, despre abuzul in serviciu: Daca exista prejudiciu, nu trebuie sa existe si dosar penal. Se merge in civil, se recupereaza banii si gata

Ziare.

"Vrem sa inchidem odata aceasta definitie a abuzului in serviciu pentru ca prea s-au intamplat aceste abuzuri in ultima perioada si acestea noua ne-au dat de gandit. Vom discuta, inteleg ca exista o propunere din partea Ministerului Justitiei cu un prag minimal, dar, repet, e foarte important sa nu mai existe abuzuri.", a afirmat deputatul PSD , Florin Iordache, in cadrul unei emisiuni difuzate, duminica, de Antena 3.In ultima sedinta a Comisiei de specialitate, cea de joi, parlamentarii au amanat dezbaterea si votul asupra amendamentele legate de infractiunea de abuz in serviciu. Urmatoarea intalnire a membrilor forului de specialitate va avea loc luni, la Parlament, incepand cu ora 10.30. Prevederile actuale ale Codului penal referitoare la abuzul in serviciu sunt: "fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica".