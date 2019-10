O fata de 14 ani a ajuns la spital, dupa ce a abuzat-o sexual soferul microbuzului scolar

Ziare.

com

Suspectul este soferul microbuzului scolar, un barbat de 44 de ani, informeaza Adevarul Cadrele medicale au informat ca minora prezenta sangerari vaginale abundente."In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca minora ar fi intretinut relatii sexuale (liber consimtite) cu un barbat de 44 de ani, din Pucioasa.Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de act sexual cu un minor, efectuandu-se in continuare cercetari sub coordonarea unui procuror", a transmis IPJ Dambovita.Chiar daca actul sexual este consimtit, Codul Penal prevede ca minorii de 14 ani nu au discernamant, asa ca fapta este incadrata ca infractiune.