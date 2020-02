O fata de 14 ani dintr-un centru de plasament din Barlad a fost abuzata de un asistent social

Ziare.

com

Fata, care se afla intr-un centru de plasament din Barlad, a povestit in urma cu cateva zile unui angajat DGASPC Vaslui ca a fost abuzata sexual de un asistent social in urma cu sase luni."Este o sesizare facuta de noi la politie . In paralel demaram si o cercetare discplinara pentru salariatul in cauza. In privinta salariatului, pe perioada derularii cercetarilor, s-a luat masura transferului intr-un alt serviciu social, in care nu sunt ingrijiti copii", a declarat Irina Campeanu, purtatorul de cuvant al DGASPC Vaslui.Minora este deja consiliata pshihologic, iar politistii au inceput cercetarile."Am fost sesizati de catre DGASPC, o sesizare a fost facuta astazi (vineri- n.r.) si una in decembrie. Sunt doua dosare de cercetare penala, unul sub aspectul savarsirii infractiuinii de act sexual cu un minor si unul privind savarsirea infractiunii de agresiune sexuala", a spus Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Nu este prima data cand fata spune ca a fost victima unei agresiuni sexuale. In decembrie anul trecut, DGASPC a sesizat politia dupa ce copila a povestit ca a fost agresata.Potrivit unor surse judiciare, in urma sesizarii din decembrie a fost deschis dosarul privind agresiunea sexuala, iar vineri cel privind savarsirea infractiunii de act sexual cu un minor.Cercetarile in acest caz sunt coordonate de catre un procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad.