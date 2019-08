Povestea tinerei din Buzau care a fost sechestrata in Spania, drogata si abuzata de un marocan

Ranile de pe antebrat

Acesta a sesizat Politia din Romania, iar autoritatile din tara au cerut asistenta de urgenta in Spania si asa au reusit sa o salveze pe tanara."Politistii buzoieni au fost sesizati de catre un cetatean roman, stabilit in Germania, cu privire la faptul ca o buzoianca este tinuta cu forta intr-un apartament din localitatea Mozon, provincia Huelva, de catre un marocan, existand date ca este abuzata fizic si sexual.Imediat dupa primirea sesizarii, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Buzau au informat Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala si au realizat schimbul de date si informatii necesar salvarii persoanei in cauza", anunta Politia Romana intr-un comunicat.Sursa citata mai arata ca, in baza datelor furnizate din Romania, autoritatile spaniole au perchezitionat imobilul, unde a fost gasita tanara si mai multi cetateni marocani.Initial, victima a declarat ca nu se afla intr-o stare de pericol, insa autoritatile judiciare spaniole au stabilit ca aceasta are rani mai vechi pe corp, asa ca a fost transportata la spitalul din localitate pentru asistenta medicala, fiind cazata ulterior intr-un Centru de Protectie Impotriva Violentei.In urma perchezitiei, autoritatile spaniole au mai gasit si substante cu efect psihoactiv si droguri din categoria celor de risc, mai multe sume de bani si accesorii folosite in activitatea infractionala. Presa din Spania scrie ca fata a fost gasita cu rani pe antebrat, care ar fi fost facute cu un cutit, iar operatiunea de identificare a imobilului ar fi durat 6 ore.Rapitorul, un barbat de 36 de ani, a fost prins si in prezent este cercetat in libertate. Ancheta in acest caz vieaza infractiuni de retinere ilegala, vatamari, maltratare si trafic de droguri.O inregistrare video cu actiunea politistilor spanioli si eliberarea tinerei a fost data publicitatiiPotrivit publicatiei locale "Opinia de Buzau" , tanara era din comuna Scortoasa. Ea ar fi fost batuta si drogata sistematic de cel care a sechestrat-o.Ancheta urmeaza sa investigheze daca marocanii faceau parte dintr-o retea de prostitutie.Sursa citata mai arata ca, intr-unul din momentele de luciditate, tanara a reusit sa ceara ajutorul romanului din Germania, pe care-l cunoscuse pe o retea de socializare, iar acesta a alertat politistii din Buzau.