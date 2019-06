Profesorul de religie care a lasat insarcinata o minora din Alba a recunoscut copilul. Pana acum s-a ales doar cu "ceva scandal" la scoala

Cazul intretinerii de relatii sexuale cu o minora este cunoscut de anul trecut

Eleva de la Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie din Arieseni, judetul Alba, care a ramas insarcinata la varsta de 17 ani, in timp ce era in clasa a XI, i-a anuntat pe reprezentantii casei de tip familial in care locuia ca va avea un copil, le-a spus ca vrea sa pastreze sarcina, dar nu a vrut sa dezvaluie identitatea tatalui, potrivit directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, Valentin Ioan Fracea."L.M. s-a nascut la data de 08.12.2000, in localitatea Blaj, jud. Alba, iar din anul 2001 a beneficiat de masuri de protectie speciala, atat in sistem familial (asistent maternal profesionist) cat si in sistem rezidential, ultima masura de plasament fiind la Casa de Tip Familial Tarsa - jud. Alba, unitate rezidentiala din cadrul Asociatiei Filantropia Ortodoxa Alba Iulia cu care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba are incheiat un contract de furnizare de servicii sociale.L.M. a urmat cursurile Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie din Arieseni clasele a IX-a si a X-a, a absolvit clasa a XI-a, profil mecanic la Liceul Tehnologic Silvic Campeni. Mentionam ca, DGASPC Alba nu a fost informata cu privire la derularea unei anchete administrative de catre unitatea de invatamant privind zvonurile unei relatii dintre minora si un cadru didactic.In luna noiembrie 2017, L.M. a declarat angajatilor din casa de tip familial (preotului coordonator, managerului de caz, persoanei de referinta) ca este insarcinata si ca doreste sa pastreze sarcina, dar nu a dorit sa decline identitatea tatalui in cadrul sedintelor de consiliere si a discutiilor cu managerul de caz. S-a revizuit Planul de Interventie Personalizat, stabilindu-se obiective si activitati legate de sarcina in evolutie, monitorizarea lunara a starii de sanatate a viitoarei mame prin medicul de familie si medicul specialist, alimentatie sanatoasa, renuntarea la adictii in perioada sarcinii", a precizat directorul DGASPC, intr-un comunicat de presa.Acesta mai arata ca in programul de consiliere, s-a insistat pentru ca fata sa continue si sa finalizeze cursurile, pentru a obtine o calificare. De asemenea, ea a fost consiliata si transferata, in ultimul trimestru de sarcina, la Centrul Maternal "Speranta" Alba Iulia, serviciu specializat pentru mama si copil, unde a nascut, in luna iunie 2018.Atat mama, cat si copilul au ramas in centrul maternal Alba Iulia, pana cand fata a implinit 18 ani, respectiv in luna decembrie 2018. Atunci, fata a solicitat sa ii fie acordata o masura de protectie speciala la Casa de Tip Familial Tarsa, iar pentru bebelus a cerut instituirea plasamentului la un asistent maternal profesionist.Printr-o cerere adresata Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, in luna ianuarie, copila a solicitat sa mearga, impreuna cu fiul sau si cu asistentul maternal profesionist la Institutul de Medicina Legala Cluj Napoca pentru recoltarea de probe, astfel incat sa se stabileasca paternitatea fiului ei."Mentionam ca presupusul tata al copilului s-a deplasat la Institutul de Medicina Legala Cluj Napoca singur si nu insotit de persoanele mai sus mentionate. Demersul pentru recunoasterea paternitatii a fost initiat de catre L.M. si presupusul tata, neexistand o actiune in instanta pentru stabilirea paternitatii. Institutul de Medicina Legala Cluj Napoca nu a comunicat mamei rezultatul testului ADN, doar presupusului tata. In data de 19 iunie 2019, tanara L.M., impreuna cu domnul G.T. care se presupune ca ar fi tatal copilului, au avut programare la Starea Civila din cadrul Primariei Sebes pentru recunoasterea paternitatii copilului si emiterea unui nou certificat de nastere pentru copil. La aceasta ora, copilul a fost recunoscut, fara prezentarea rezultatului testului ADN de catre tata, urmand ca in data de 20 iunie 2019 sa fie eliberat noul certificat de nastere", se arata in comunicatul de presa al DGASPC Alba.Situatia din comuna Arieseni este cunoscuta de conducerea scolii inca de anul trecut, dupa cum a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul comunei, Marin Jurj, dar a revenit in atentie dupa ce copilul nascut a fost dat in plasament si s-a cerut oficial efectuarea testului de paternitate.Fata, care era minora cand ar fi intretinut relatii sexuale cu profesorul de religie, provine dintr-o casa de tip familial, dintr-o comuna invecinata, Avram Iancu.Potrivit primarului,"E foarte urat ce s-a intamplat. Se pare ca ar fi o certitudine. Nu stiu cand s-a intamplat exact, dar a fost ceva scandal la scoala anul trecut, s-a facut o comisie si am inteles ca s-au asteptat rezultatele de la test. La noi inca nu a ajuns nimic oficial, dar lui i-ar fi venit (rezultatul testului de paternitate - n.r.) si se pare ca a iesit ca este tatal copilului. Fata era crescuta la casa de copii din Tarsa, comuna Avram Iancu, nu locuia la noi in comuna. Nici acum nu locuieste aici, nu stiu exact unde este acum. Ea nu a facut reclamatie la politie nici anul trecut si am inteles ca testul de paternitate a fost cerut si facut cand a fost luat copilul in plasament. Noi nu vrem, sub nicio forma, sa musamalizam cazul. In momentul in care vom primi, oficial, rezultatul testului de paternitate, se vor lua masuri prin consiliul de administratie al scolii", a declarat, marti, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul comunei Arieseni, Marin Jurj.Edilul a precizat ca profesorul de religie are aproape 50 de ani, este vaduv si nu profeseaza ca preot.Pe 19 iunie, la o zi dupa aparitia informatiilor in presa, profesorul a recunoscut copilul si si-a dat demisia din invatamant. De asemenea, informeaza Adevarul , tot in 19 iunie, IPJ Alba a deschis un dosar penal "in rem" in care se fac cercetari cu privire la comiterea infractiunii de "act sexual cu un minor", avand in vedere ca tanara avea mai putin de 17 ani la momentul la care a intretinut relatii sexuale cu profesorul.