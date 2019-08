Un barbat din Neamt a determinat o fetita de 9 ani sa-i trimita poze in ipostaze sexuale

Ziare.

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea DIICOT - ST Cluj, au documentat activitatea infractionala a unui barbat din Neamt, banuit de pornografie infantila, anunta Politia Romana.Miercuri, in urma colaborarii cu politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, a fost facuta o perchezitie la domiciliul barbatului din comuna Vadu Moldovei.In urma perchezitiei, au fost ridicate sisteme informatice, stick-uri de memorie, telefoane mobile, inscrisuri, pentru continuarea cercetarilor.Potrivit DIICOT, in perioada 16 iulie - 19 august, prin intermediul unei retele de socializare, el a distribuit si a pus la dispozitia unei fete de 9 ani un numar de 49 de imagini, dintre care 14 fisiere de tip imagine reprezentau materiale pornografice cu persoane minore, in ipostaze sexuale explicite, iar un numar de 35 de fisiere contineau imagini cu personaje de desene animate, simuland in mod credibil o persoana reala minora, in ipostaze sexuale explicite.De asemenea, el a determinat-o pe fata de 9 ani sa ii transmita fotografii cu aceasta, in ipostaze sexuale explicite.Barbatul a fost retinut, joi, pentru 24 de ore pentru pornografie infantila prin sisteme informatice, iar vineri Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile.