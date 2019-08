Un pedofil a fost lasat in libertate pe motiv ca a fost sincer in timpul anchetei

Ziare.

com

Barbatul de 32 de ani a fost arestat preventiv la inceputul lunii august in baza unei decizii a Judecatoriei Faurei. El a contestat decizia si Tribunalul Braila i-a dat dreptate.Dupa cateva zile petrecute in arest, barbatul a fost eliberat si plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.Judecatorul de la Tribunalul brailean a considerat ca inculpatul poate merge acasa, dar i-a interzis acestuia sa se apropie sau sa comunice cu minorul agresat."Admite contestatia formulata de contestatorul-inculpat M. Daniel. Desfiinteaza incheierea nr.1 din data de 31.07.2019 a Judecatoriei Faurei. In baza dispozitiilor (...) cod procedura penala, inlocuieste masura arestarii preventive luata fata de contestatorul-inculpat M. Daniel cu masura preventiva a controlului judiciar pe o durata de 60 de zile.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, contestatorul-inculpat M.Daniel trebuie sa respecte urmatoarele obligatii si masuri de supraveghere: (...) sa nu comunice direct sau indirect, pe nici o cale, cu persoana vatamata minora", se arata in decizia Tribunalului Braila.Barbatul a ajuns in fata instantei pentru ca, la sfarsitul lunii iulie, a convins un copil de 10 ani sa-l insoteasca la el acasa. In prezenta minorului, barbatul s-a masturbat si apoi l-a pus pe acesta sa-l masturbeze. Pentru a nu se afla cele intamplate, individul i-a oferit copilului bani si posibilitatea de a se juca cu un telefon mobil.Judecatorii de la Tribunalul Braila au considerat ca"Daca gravitatea faptei savarsite reprezinta un criteriu obiectiv, periculozitatea poate fi perceputa doar prin raportare la o persoana. Important, in opinia Tribunalului, in aprecierea periculozitatii nu sunt atat calitatile persoanei, cat riscul ca aceasta sa comita in viitor un delict. Periculozitatea nu poate fi stabilita insa in mod matematic, ci se bazeaza pe un pronostic ce rareori isi gaseste suport in lege", se arata in motivarea instantei brailene.In plus, Tribunalul Braila a apreciat ca inculpatul nu are antecedente penale si ca a avut o conduita sincera in timpul anchetei."Tribunalul va aprecia ca relevante sustinerile contestatorului legate de lipsa antecedentelor penale siinca de la debutul anchetei judiciare. Aceste doua elemnete sunt de natura a conduce la concluzia ca lasarea in libertate supravegheata nu este de natura a mentine sau crea o stare de pericol la adresa ordinii publice.De asemenea, avand in vedere si modalitatea concreta de savarsire a prezumtivei fapte, lipsa oricarui element de violenta fizica sau de alta natura, se va aprecia cain situatia data", au stabilit judecatorii.Inculpatul a fost pus in libertate imediat dupa pronuntarea sentintei.