5 ani de la tragedia aviatica: Adrian Iovan si Aura Ion au fost comemorati in Apuseni

Romanita Iovan impreuna cu fiul sau, Albert, au urcat, alaturi de prieteni si de localnici pana in satul Giurgiut din comuna Horea, zona cea mai apropiata de locul accidentului in care au putut sa ajunga din cauza zapezii foarte mari din Apuseni, pentru a participa la slujba de pomenire a sotului sau, pilotul Adrian Iovan, si a studentei Aura Ion, care si-au pierdut viata in urma prabusirii aeronavei.Potrivit primarului comunei Horea, Nicola Marian, alaturi de familie au fost prezenti la comemorare circa 100 de oameni, localnici si prieteni veniti de la Bucuresti. A fost oficiata o slujba de pomenire, sambata, in aer liber, dupa care a fost organizata o masa la caminul cultural din sat."Noi ne-am pregatit pentru eveniment si am deszapezit drumul, astfel incat participantii la parastas sa poata ajunge cat mai aproape de locul accidentului. Impreuna cu aproximativ 60 de localnici am urcat pana la Giurgiut, alaturi de familie si am participat la slujba de pomenire oficiata de un preot din comuna si apoi am mers cu totii la o masa organizata de doamna Iovan la caminul cultural din sat. S-a facut toata randuiala, cum se obisnuieste la parastas", a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul Marian Nicola.In accidentul aviatic produs in 20 ianuarie 2014 in Muntii Apuseni au murit pilotul Adrian Iovan si studenta Aurelia Ion si au fost raniti copilotul Razvan Petrescu si medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Catalin Pivniceru de la Spitalul "Sfanta Maria" si Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beius, judetul Bihor.Echipa medicala din avion mergea de la Bucuresti la Oradea, unde urma sa preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.Epava avionului si victimele au fost gasite de trei localnici, dupa cautari care au durat aproximativ cinci ore si la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, politisti, salvamontisti, angajati ai Parcului National Muntii Apuseni si localnici.Pilotul Adrian Iovan a fost gasit incarcerat, iar Aurelia Ion era in stop cardio-respirator, cu hipotermie severa, nemaiputand fi salvata.Toate cele cinci persoane ranite in accidentul aviatic, care au suferit multiple fracturi si traumatisme, au fost internate atunci la sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Cluj-Napoca. In 21 ianuarie 2014, la o zi dupa accident, medicul Radu Zamfir a fost externat. Medicul Sorin Ianceu a fost externat in 3 februarie 2014, iar ceilalti doi medici raniti in accidentul aviatic, Valentin Calu si Catalin Pivniceru, au fost externati o zi mai tarziu. Copilotul Razvan Petrescu a stat, dupa accident, o luna in spital, apoi a fost reinternat si operat de mai multe ori la picioare.