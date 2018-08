Familia Aurei Ion contesta clasarea dosarului accidentului din Apuseni: Vom urma toate caile legale

Ziare.

"Procurorii de caz au dispus solutii de clasare cu privire la operatiunile de localizare-cautare-salvare desfasurate de institutiile statului, respectiv STS -112, IGSU-ISU, MapN, SRI, retinand, in esenta, ca acestea si-au desfasurat activitatea in mod corespunzator, ca SRI-ul nu avea obligatii de interventie in aceste operatiuni si ca la nivelul STS-112 nu a fost posibila localizarea apelantului.Cu privire la STS - din probele de la dosar rezulta ca, la inceputul anului 2009, Romania avea implementat sistemul de localizare pe intreg teritoriul tarii, Uniunea Europeana ridicand astfel infringement-ul fata de Romania, conform Deciziei 1023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta.Daca ar fi fost respectate reglementarile si daca fondurile ar fi fost alocate scopului raportat atat in tara cat si catre UE, s-ar fi putut realiza localizarea din momentul la care serviciul 112 a fost apelat de catre doctorul Radu Zamfir", a precizat familia Aurei Ion, printr-un comunicat de presa.Aceasta mai precizeaza ca a fost solicitata expertiza judiciara fata de STS, localizare, cerere care a fost respinsa de catre procurori. In aceste conditii, familia a inceput o expertiza extrajudiciara, formuland in cadrul dosarului anumite cereri de completare a probatoriilor."MapN-ul avea obligatia sa intervina si sa localizeze - victima Aura Ion era cadru activ al MapN. Armata avea toate dotarile necesare pentru realizarea interventiei, detinea aparatele de zbor PUMA SOCAT, dotate corespunzator pentru a localiza emitatorele ELT care emit de pe aeronave in astfel de situatii. Desi sunt probe la dosar in acest sens pocurorii de caz le-au ignorat. Era suficient ca aparatul PUMA SOCAT sa se ridice de la sol pentru a putea obtine locatia aeronavei, intrucat sistemul ELT a emis semnal dupa prabusire. Acest aspect a ramas neclarificat.SRI-ul - desi, potrivit ordonantei procurorilor de caz, nu ar fi avut obligatia sa intervina, totusi a facut-o, potrivit probelor de la dosar la rugamintea lui Marcel Opris pentru a se realiza o localizare mai precisa decat ceea ce putea oferi STS-ul. Potrivit acelorasi probe, localizarea de catre SRI s-a realizat. Cu toate acestea, ordonanta de clasare retine ca SRI-ul a ajuns prea tarziu pentru a mai efectua localizarea. Probabil, asa se explica de ce procurorii au modificat probele din dosar, eliminand din lista mesajelor text, tocmai mesajele transmise-primite in comunicarea dintre lucratorul operational SRI si dr. Zamfir, mesaje 'spion' folosite de catre SRI in procedurile de interceptare", mai arata sursa citata.Familia mai spune ca, pentru a acoperi sustragerea probelor, procurorii s-ar fi folosit de operatorul de telefonie mobila Orange care a furnizat la dosar o adresa-raspuns ce contine informatii nereale. Acestia urmeaza sa depuna plangerea penala impotriva organelor judiciare ce au desfasurat cercetarea si controlul ierarhic (procurori, judecator) in dosarul ce a vizat alterarea probelor, adresandu-se deja la CEDO sub acest aspect."Parchetul Militar prin procurorul militar Lazar Marian ne-a informat mincinos cu privire la actele de procedura ce urmau sa se desfasoare in dosar. (...) In aceste conditii, clasarea, asa cum apare acum, s-ar fi putut dispune inca din 2015. Ce au asteptat procurorii militari ? De ce au intarziat aceasta solutie, pentru ca, in mod evident, nu au asteptat raportul de expertiza efectuat de Clapon Virgil (specialist in motoare de aviatie), cata vreme in ordonanta nu se face referire la aceasta expertiza?! Familia va urma toate caile legale in ceea ce priveste solutia de clasare atat in fata forurilor interne , cat si a celor internationale", mai arata sursa precizata.Precizarile vin dupa ce procurorii militari din cadrul Parchetului General au dispus luni clasarea partiala a dosarului accidentului aviatic din Apuseni Pilotul Adrian Iovan si studenta Aurelia Ion si-au pierdut viata in accident , la 20 ianuarie 2014, in Muntii Apuseni. Avionul s-a prabusit intr-o zona accidentata, la peste 1.400 de metri altitudine, la granita dintre judetele Cluj si Alba.In accident au fost raniti copilotul Razvan Petrescu si medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Catalin Pivniceru de la Spitalul "Sfanta Maria" si Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beius, judetul Bihor. Echipa medicala din avion mergea de la Bucuresti la Oradea, unde urma sa preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.Epava avionului si victimele au fost gasite de trei localnici, dupa cautari care au durat aproximativ cinci ore si la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, politisti, salvamontisti, angajati ai Parcului National Muntii Apuseni si localnici.