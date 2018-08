"O parte din dosarul tragediei aviatice din Apuseni a fost clasata"

Ziare.

Pe de alta parte, procurorii au declinat catre Parchetul General o alta parte a dosarului, in legatura cu actiunile sau inactiunile desfasurate de cei doi piloti ai avionului, medici, dar si controlori si lucratori de la ROMATSA.In 20 ianuarie 2014, un avion de tip Britten - Norman Islander (BN 2) cu sapte persoane la bord s-a prabusit intr-o zona impadurita din Apuseni, in zona Varfului Petreasa, la peste 1.200 de metri altitudine.Epava avionului si victimele au fost gasite de trei localnici, dupa cautari care au durat aproximativ cinci ore si la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, politisti, salvamontisti, angajati ai Parcului National Muntii Apuseni si localnici.Pilotul Adrian Iovan a fost gasit incarcerat, iar Aurelia Ion era in stop cardio-respirator, cu hipotermie severa, nemaiputand fi salvata.Pilotul Adrian Iovan si studenta Aura Ion au murit, iar celelalte cinci persoane aflate aflate la bord, copilotul si patru medici, au fost ranite. Victimele au asteptat mai bine de sase ore echipele de salvatori, pentru ca autoritatile nu au putut localiza cu exactitate epava aeronavei.