9 romani au murit intr-un accident de microbuz in Ungaria - Update

Bilantul oficial prezentat de MAE cu putin inainte de ora 21:00 anunta 7 morti, insa intre timp salvatorii au reusit sa scoata victimele dintre fiarele contorsionate ale microbuzului si presa din Ungaria vorbeste despre 9 victime. Este vorba de sapte barbati si doua femei, toate persoanele din microbuzul inmatriculat in judetul Mures.Potrivit informatiilor obtinute de catre echipa consulara romana care s-a deplasat la locul accidentului rezulta ca microbuzul s-a angajat cu viteza excesiva intr-o depasire si a intrat in coliziune frontala cu un camion care se deplasa pe contrasens.Accidentul a avut loc pe drumul national 4 din Ungaria, la aproximativ 60 km de Budapesta, pe sensul de deplasare spre Romania.Echipajele de interventie au reusit sa scoata cu greu victimele. Microbuzul a fost foarte deformat din cauza impactului cu autocamionul, astfel ca pompierii au putut interveni doar prin partea din spate a vehiculului pentru a scoate victimele, relateaza site-ul 24.hu.Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Budapesta: 0036-384-76-89 si 0036-384-83-94 si 0043-1-230.95.10, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii diplomatice: 0036-30-535-69-12.