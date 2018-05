MAE confirma ca toti cei 9 morti in accidentul din Ungaria sunt romani si statul va plati repatrierea

Ziare.

Marti seara, MAE confirmase ca doar 4 decedati sunt de cetatenie romana, insa existau indicii ca si celelalte victime sunt din tara noastra."Conform ultimelor informatii obtinute in cursul noptii de echipa consulara mobila prezenta la fata locului,. Trupurile neinsufletite au fost transportate la morga pentru efectuarea autopsiei", a transmis ministerul intr-un comunicat remis, miercuri,De asemenea, MAE precizeaza ca"Celula de Criza a MAE si echipa consulara mobila a Ambasadei Romaniei la Budapesta isi continua activitatea 24/7, in baza procedurilor standard aplicabile in astfel de situatii, pana la finalizarea tuturor demersurilor de repatriere a trupurilor neinsufletite", potrivit comunicatului.Sursa citata mai arata ca Ambasada Romaniei la Budapesta este in contact permanent cu autoritatile locale si cu membrii de familie si acorda asistenta consulara, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupurilor neinsufletite.Amintim ca marti seara noua oameni au murit intr-un accident grav de microbuz petrecut in Ungaria, in apropiere de Budapesta O depasire ratata ar fi cauza accidentului, iar potrivit unor imagini care circula pe Internet, soferul facea live pe Facebook in momentul impactului A.D.