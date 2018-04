Pasageri ai unei curse Wizz Air Bucuresti - Budapesta au fost raniti pe aeroportul din Ungaria, dupa ce doua autobuze s-au ciocnit

Ziare.

In total, zece persoane au fost implicate in acest accident, doua suferind rani mai grave si fiind transportate la spital.Celelalte opt persoane au suferit vanatai si contuzii. Victimele sunt de diverse nationalitati si toate sunt adulte.Noua persoane au fost transportate la spital in urma accidentului, cele mai multe prezentand contuzii, insa cateva au suferit fracturi, a declarat un purtator de cuvant al Serviciului National de Ambulanta din Ungaria.Victimele au fost transportate la Spitalul Merenyi Gusztav si Institutul National de Urgenta pentru Accidente din Budapesta.Accidentul s-a produs duminica dimineata, la terminalul 2B, cand doua autobuze care preluasera pasagerii sositi cu o cursa Wizz Air de la Bucuresti s-au ciocnit.Este vorba despre autobuze operate de Malev Ground Handling, informeaza Hirado.hu , iar din primele informatii reisese ca unul ar fi dat cu spatele, iar celalalt a intrat in el."Conform datelor obtinute, accidentul s-a soldat cu ranirea usoara a 8 cetateni romani, care au primit ingrijiri medicale la fata locului. Dintre acestia, doi au fost transportati la o unitate medicala din apropiere pentru verificari suplimentare.La momentul de fata. Ambasada Romaniei in Ungaria monitorizeaza situatia, mentine legatura cu autoritatile locale si unitatea spitaliceasca, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari", a informat si Ministerul de Externe.